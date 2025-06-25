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Прекращение огня в Украине: у Путина заговорили о мирном меморандуме

Даяна Швец
25 июня 2025, 16:04
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Сейчас завершается выполнение всех гуманитарных договоренностей, достигнутых во время второго раунда переговоров.
Прекращение огня в Украине: у Путина заговорили о мирном меморандуме
Почему Россия не ведет диалог о мире / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное:

  • Обмен мнениями по проектам меморандумов о прекращении огня между Россией и Украиной не происходит
  • Украина не воспринимает "меморандум" РФ о прекращении огня, поскольку считает его ультиматумом

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сейчас переговоры между Украиной и Россией по проектам меморандумов о прекращении огня не ведутся. Его заявление передают российские СМИ.

"Сейчас завершается выполнение всех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты во время второго раунда (переговоров - ред). После этого наступит очередь определиться с датами их продолжения", - сказал Песков в комментарии журналистам.

видео дня

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее прокомментировал российский документ, подчеркнув, что он не является серьезным предложением мира, а имеет признаки давления.

"Это ультиматум, и его не будут воспринимать ни украинская сторона, ни кто-либо другой всерьез, потому что там ультиматум. То есть этот меморандум - недоразумение", - заявил глава государства во время разговора с журналистами.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Переговоры в СА / Инфографика: Главред

Таким образом, ситуация, к сожалению, пока выглядит так, что пока стороны не ведут активных переговоров по прекращению боевых действий, ведь позиции Киева и Москвы выглядят диаметрально противоположными.

Меморандумы о мире РФ и Украины - что известно

Как ранее сообщал Главред, 2 июня появился полный текст "мирного меморандума" РФ. РФ хочет вывода украинских военных из 4-х областей, хочет нейтрального статуса Украины и требует предоставления статуса официального русскому языку.

Политолог Владимир Фесенко рассказал, чем завершится битва меморандумов Украины и России. По его словам, настоящие переговоры станут возможными только тогда, когда Кремль поймет бесперспективность продолжения войны, а Украина, при поддержке своих союзников, сможет укрепить свои позиции на фронте.

В свою очередь бывший российский дипломат Бондарев рассказал о реальном плане РФ. Он отметил, что переговоры в Стамбуле не приведут к миру, ведь Путин считает, что у него на руках все козыри.

Больше интересных новостей:

Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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