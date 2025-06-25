Прекращение огня в Украине: у Путина заговорили о мирном меморандуме

Главное:
- Обмен мнениями по проектам меморандумов о прекращении огня между Россией и Украиной не происходит
- Украина не воспринимает "меморандум" РФ о прекращении огня, поскольку считает его ультиматумом
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сейчас переговоры между Украиной и Россией по проектам меморандумов о прекращении огня не ведутся. Его заявление передают российские СМИ.
"Сейчас завершается выполнение всех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты во время второго раунда (переговоров - ред). После этого наступит очередь определиться с датами их продолжения", - сказал Песков в комментарии журналистам.видео дня
В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее прокомментировал российский документ, подчеркнув, что он не является серьезным предложением мира, а имеет признаки давления.
"Это ультиматум, и его не будут воспринимать ни украинская сторона, ни кто-либо другой всерьез, потому что там ультиматум. То есть этот меморандум - недоразумение", - заявил глава государства во время разговора с журналистами.
Таким образом, ситуация, к сожалению, пока выглядит так, что пока стороны не ведут активных переговоров по прекращению боевых действий, ведь позиции Киева и Москвы выглядят диаметрально противоположными.
Меморандумы о мире РФ и Украины - что известно
Как ранее сообщал Главред, 2 июня появился полный текст "мирного меморандума" РФ. РФ хочет вывода украинских военных из 4-х областей, хочет нейтрального статуса Украины и требует предоставления статуса официального русскому языку.
Политолог Владимир Фесенко рассказал, чем завершится битва меморандумов Украины и России. По его словам, настоящие переговоры станут возможными только тогда, когда Кремль поймет бесперспективность продолжения войны, а Украина, при поддержке своих союзников, сможет укрепить свои позиции на фронте.
В свою очередь бывший российский дипломат Бондарев рассказал о реальном плане РФ. Он отметил, что переговоры в Стамбуле не приведут к миру, ведь Путин считает, что у него на руках все козыри.
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Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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