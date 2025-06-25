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Склад боеприпасов РФ взлетел в воздух: подняли авиацию, территория в осаде

Даяна Швец
25 июня 2025, 13:09
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Территория вокруг воинской части в Великой Туре оцеплена, для тушения привлекли военные вертолеты Ми-8 и готовят пожарные самолеты.
Взрыв, пожар в РФ
РФ сообщает о "пожаре в поле" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • В Забайкальском крае РФ произошла серия мощных взрывов на складе с оружием
  • Эти же склады уже горели ранее, что привело к гибели 10 человек и эвакуации села

Взрывы на складах боеприпасов в России стали почти привычным явлением после начала полномасштабной войны против Украины. Как сообщает Chita.Ru со ссылкой на местные власти, очередной инцидент произошел утром 25 июня в Забайкальском крае - в поселке Большая Тура прогремела серия мощных взрывов на арсенале.

Официальные лица предварительной причиной инцидента называют возгорание сухой травы. Огонь, по официальной версии, спровоцировал детонацию неразорвавшихся боеприпасов на поле. Очевидцы насчитали не менее 50 взрывов.

видео дня

На место происшествия стянуты силы: прилегающую территорию оцепили, для ликвидации пожара привлекли вертолеты Ми-8, а также готовятся к вылету пожарные самолеты ИЛ-76 и Бе-200.

Это не первый подобный случай именно на этом объекте. В 2014 году здесь уже происходили взрывы в результате лесного пожара. Тогда погибли 10 человек, пострадало много зданий, в том числе школа, и все село эвакуировали.

Взрывы и пожары в России - детали

Как писал ранее Главред, в ночь на 25 июня дроны атаковали важный завод в РФ. В МО России заявили об атаке БПЛА в пяти регионах РФ и оккупированном Крыму.

Кроме этого, Генштаб заявил об ударе по ключевому объекту, который питал войска РФ. Объект поставлял топливо для российских войск на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также военный аналитик Андрей Крамаров объяснил, чем опасна для россиян новая украинская ракета "Сапсан". По его словам, это аналог ракеты "Искандер-М" россиян.

Больше важных новостей:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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