Вовлечен в производство БпЛА: дроны атаковали важный завод в РФ

Завод Атлант-Аэро это то важный узел в российском ВПК.

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В Таганроге прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В Таганроге прогремели взрывы

Дроны атаковали завод Атлант-Аэро

В МО заявили об атаке БПЛА в пяти регионах РФ и оккупированном Крыму

В ночь на 25 июня дроны атаковали российский Таганрог. Местные жители слышали серию взрывов. Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что под ударом оказался местный завод Атлант-Аэро, который специализируется на компонентах для боевых БПЛА и систем управления.

В частности, предприятие привлечено к проектам производства дронов "Орион", комплексов РЭБ и других составляющих для беспилотников, которые Россия применяет на войне с Украиной.

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"В Таганроге кое-что неизвестное прилетело в завод Атлант-Аэро. Это важный узел в российском ВПК, специализирующийся на компонентах боевых беспилотников и систем управления. Он привлечен к проектам по производству дронов Орион, комплексам РЭБ и цифровой интеграции для ударных FPV-дронов и баражирующих боеприпасов", — говорится в сообщении.

Смотрите видео - В России прогремели взрывы:

Тем временем Минобороны РФ отчиталось о 22 сбитых украинских беспилотниках, атаковавших Белгородскую, Брянскую, Саратовскую, Ульяновскую области, а также Татарстан и аннексированный Крым.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе "Форте Арена" загорелась кровля здания на площади 30 кв м. Разрушена стена.

Как писал Главред, утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

В ночь на 13 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах. По предварительным данным, дроны якобы долетели до аэродромов "Саки", "Гвардейское" и "Кировское".

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