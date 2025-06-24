'С собой помоги': Трамп больно 'уколол' Путина из-за одиозного предложения

Президент США Дональд Трамп отказался от предложения Владимира Путина помочь.

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Трамп прокомментировал позицию Путина по посредничеству в перемирии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Что случилось:

Путин предлагал Трампу помощь в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном

Трамп отклонил предложение, заявив, что ему нужна помощь по войне в Украине

Российский президент Владимир Путин, оказывается, предлагал президенту США Дональду Трампу помощь в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Однако предложение было отвергнуто, об этом рассказал сам глава Штатов, пишет Fox News.

Трампа рассказал, что Путин якобы сам позвонил ему с предложением помощи.

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"Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он спросил: "Могу ли я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что мы заключим соглашение с Россией, что очень жаль. На прошлой неделе погибло шесть тысяч солдат", - сказал Трамп.

Это уже не первый такой "укольчик" президента США в сторону Кремля. Ранее Трамп заявлял, что Путину для начала стоит завершить войну, которую начала Россия в Украине и лишь после этого можно говорить о посредничестве в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

Война Израиля и Ирана - что известно

Все началось 13 июня. Именно в эту ночь израильские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана - были атакованы Тегеран, Натанз, Хоррамабад и Хамедан, где, по имеющейся информации, расположены объекты, связанные с ядерной программой Ирана.

Впоследствии Главред поговорил с искусственным интеллектом Gemini и спросил, нанесет ли Иран ядерный удар по Израилю. ИИ сделал вывод, что ядерный удар приведет к немедленному сокрушительному ответу, международной изоляции и внутренней дестабилизации.

Сегодня, 24 июня, глава США Дональд Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном. Глава Белого дома выразил надежду, что оно станет постоянным, однако впоследствии стало понятно, что так легко война не закончится.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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