"Что вы делаете?!": Трамп набросился с матами на Израиль в прямом эфире, видео

Трамп выразил недовольство действиями обеих сторон, особенно Израиля, который, по его словам, сбросил большое количество бомб сразу после заключения соглашения.

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Трамп обругал Иран и Израиль / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

О чем речь:

Израиль и Иран совершили атаки после прекращения боевых действий

Трамп раскритиковал Израиль за авиаудары после перемирия

И Израиль, и Иран нарушили условия прекращения огня, осуществив атаки после крайнего срока прекращения боевых действий, установленного во вторник 24 июня. Как передает Reuters, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, разговаривая с журналистами в Белом доме перед отъездом на саммит НАТО в Гааге.

"Согласен, они нарушили, но Израиль также нарушил. Как только мы заключили соглашение, они вышли и сбросили такое количество бомб, которое я раньше не видел. Я недоволен Израилем. Знаете, когда я говорю, хорошо, теперь у вас есть 12 часов, вы не идете в первый час и не сбрасываете все, что у вас есть на них. Я недоволен этим. Я также недоволен Ираном. Но я действительно недоволен тем, что Израиль сегодня утром сделал. Потому что одна ракета, которая не приземлилась, которую, возможно, по ошибке выпустили, не приземлилась", - заявил Трамп. видео дня

Трамп обругал Иран и Израиль / фото: тг-канал Главред

Президент США выразил разочарование относительно продолжения атак и заявил, что ему "придется успокоить" Израиль в свете нарушений перемирия.

Глава Штатов заявил, что Израиль и Иран "так давно воюют, что уже не знают, что, (цензура - ред), они делают".

В соцсети Truth Social Трамп обвинил обе стороны в нарушении и призвал Израиль "не сбрасывать бомбы" на Иран.

"Если сделаете - это будет грубое нарушение. Немедленно возвращайте своих пилотов домой!" - заявил американский лидер.

В следующем посте Трамп написал, что "Израиль не будет атаковать Иран".

"Все самолеты развернутся и вернутся домой, дружески "помахав крылом" Ирану. Никто не пострадает, перемирие действует! Спасибо за внимание к этому делу!" - написал он.

Война Израиля и Ирана - что известно

Главред писал о том, что в ночь на 22 июня американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

Впоследствии в США сделали громкое заявление о ядерной программе Ирана. В то же время в Белом доме уклонились от ответа на вопрос, знает ли администрация президента США Дональда Трампа, где находится высокообогащенный уран Ирана.

В то же время глава США Дональд Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном. Глава Белого дома выразил надежду, что оно станет постоянным. Однако, судя по последним новостям, договоренность о тишине пока не действует.

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