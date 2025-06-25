На фронте начался масштабный бунт: где солдаты выступили против командования

Целью саботажа является давление на командование, срыв боевых задач и избежание "мясных штурмов".

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Что происходит в 205-й бригаде РФ / Коллаж: Главред, фото: скиншот с пленарного заседания ПМЭФ-2025, скрин с видео-протеста мобилизованных

Коротко:

На левобережье Херсонщины зафиксированы новые случаи саботажа среди оккупантов

Военнослужащие 1-го батальона бригады осуществляли поджоги собственных позиций

На левобережной части Херсонской области зафиксированы новые инциденты сопротивления среди российских военных. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ" в Telegram-канале.

По информации изнутри 1-го батальона 205-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ, отдельные солдаты планировали умышленные поджоги собственных укреплений. Как утверждают источники "АТЕШ", эти действия имеют целью давление на командование. Военные пытаются саботировать приказы, чтобы избежать участия в бессмысленных штурмах, которые обречены на провал.

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Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика - Главред

Сообщается, что уровень недовольства в подразделении достиг критического уровня. Особенно возмущает поведение командира части Эдуарда Шандуры, которого подчиненные обвиняют в безответственном командовании и использовании солдат РФ как "пушечного мяса" ради личной выгоды.

Кроме того, "АТЕШ" напомнил о предыдущих скандалах, связанных с этой бригадой. Один из командиров с позывным "Скиф" регулярно применял физическое насилие в отношении своих подчиненных. Несмотря на это, его перевели в Генштаб РФ, что еще больше разозлило военных.

Ситуация на фронте – последние новости

Как писал ранее Главред со ссылкой на разведку Эстонии, летнее наступление Путина захлебнулось на старте.

В то же время аналитики ISW назвали новые цели РФ. Кремль демонстрирует, что его аппетиты не ограничиваются уже захваченными Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями.

В то же время солдаты Путина рвутся на важное направление. Армия РФ готовится к активизации наступлений на юге и пытается подойти к Антоновским мостам.

Больше важных новостей:

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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