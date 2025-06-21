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Путин не остановится на четырех захваченных регионах: ISW назвали новые цели РФ

Даяна Швец
21 июня 2025, 09:27
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Кремль демонстрирует, что его аппетиты не ограничиваются уже захваченными Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями.
украинские территории, Путин
Путин намекает на планы продвижения вглубь Украины / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Главные выводы ISW:

  • Путин использует концепцию "буферных зон" для оправдания дальнейшей агрессии
  • РФ будет использовать "буферные зоны" для оправдания дальнейших территориальных амбиций

Владимир Путин продолжает продвигать идею создания так называемых "буферных зон". По данным американского Института изучения войны, такие заявления звучат, как инструмент для реализации новых территориальных претензий против Украины.

Во время своего выступления на Петербургском экономическом форуме, Путин заявил, что российские силы уже действуют за пределами четырех регионов, которые РФ незаконно присоединила в свой состав. Он вспомнил поговорку: "где русский солдат ступил - там и Россия", намекая на стремление расширить сферу влияния.

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Несмотря на заявления, что Россия пока не имеет целью захват Сум, Путин отметил, что теоретически такой вариант не исключается.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Аналитики ISW также обращают внимание на то, что российские чиновники призвали создать "буферную зону" в пределах Днепропетровщины - якобы для защиты оккупированной части Донецкой области, а также объяснили наступление в северной части Харьковщины необходимостью "защитить Белгород" от ударов ВСУ.

В ISW отмечают: Россия использует концепцию буферной зоны как прикрытие для дальнейшей агрессии.

"Кремль продолжает демонстрировать, что он не удовлетворится захватом Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и будет использовать буферные зоны как повод для оправдания своих территориальных амбиций за пределами этих четырех областей", - подчеркивают аналитики.

Создание буферной зоны в Украине - что известно

Как писал ранее Главред, глава РФ ранее заявил, что российские войска ведут работу по созданию буферной зоны вдоль границы с Украиной. Впоследствии в СНБО назвали цель заявления Путина о "буферной зоне".

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига тоже жестко прокомментировал заявление Путина о "буферной зоне". Он обратил внимание, что такое заявление Кремля прозвучало именно тогда, когда международное сообщество активно работает над установлением перемирия.

В то же время политолог Андрей Золотарев оценил, реально ли создать буферную зону в РФ. По его словам, для Украины, разумеется, было бы лучше, если бы эта зона была создана на территории страны-агрессора России, но есть важный нюанс.

Больше важных новостей:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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