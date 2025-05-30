Вопреки условиям Путина: политолог оценил, реально ли создать буферную зону в РФ

План по созданию буферной зоны на российской территории имеет определенные нюансы.

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Политолог оценил перспективы создания буферной зоны / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

Что сказал Золотарев:

На украинском фронте возник кризис

Успехи возле Константиновки и на Сумщине могут дать РФ преимущество на переговорах

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости создания 15-20-километровой буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Для Украины, разумеется, было бы лучше, если бы эта зона была создана на территории страны-агрессора России, но есть важный нюанс.

Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, для создания буферной зоны на российской территории ВСУ должны быть в немного лучшей кондиции в плане резервов, мотивации, подготовленности и обеспеченности боеприпасами.

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"Самым сильным аргументом в переговорах как раз и была бы стабилизация фронта, но, к сожалению, сейчас кризис под Константиновской: враг вклинился между ней и Покровском, что представляет угрозу для обоих городов, а на Сумщине противник уже в 20 км от Сум (если туда зайдет Россия, оттуда она уже не уйдет)", - подчеркнул он.

Поэтому все это даст врагу возможность диктовать свои условия миру, а как известно, для Кремля самое главное это то, чтобы капитулировала в этой войне Украина.

Создание буферной зоны в Украине - последние новости

Напомним, в МИД Украины отреагировали на заявление Путина о создании буферной зоны и заявили, что новые агрессивные сигналы со стороны Кремля подрывают мирные инициативы и в очередной раз демонстрируют, что именно российский диктатор остается главным препятствием на пути к завершению войны.

Ранее, как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что идея создания буферной зоны на 15 км с обеих сторон линии фронта в Украине может быть опасной - это может привести к потере контроля над городами.

Накануне военный обозреватель подметил, что Путин приказал создать "буферную зону", фактически зону оккупации. Однако Путин делает много вещей, которые не имеют никакого военного смысла.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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