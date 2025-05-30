В Украине медики-выпускники будут получать 200 тысяч гривен: названо условие

Что сказал Шмыгаль:
- Из-за дефицита медиков правительство будет стимулировать специалистов деньгами
- Студентам-медикам будут выплачивать 200 тысяч гривен при соблюдении одного условия
В некоторых уголках Украины остро ощущается нехватка медицинских работников, поэтому правительство решило поощрять выпускников медучреждений устраиваться туда на работу.
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Кабмин одобряет постановление, которое предусматривает выделение единовременного пособия в размере 200 тысяч гривен для медиков-выпускников.
Получить ее смогут те студенты, которые после окончания вуза устроятся на работу в медучреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.
"Это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах", - подчеркнул Шмыгаль.
Выплаты медикам в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что базовая зарплата будет на уровне не менее 20 000 гривен для врачей и 13 500 гривен для медсестер.
Ранее сообщалось, что в Украине медицинским работникам, которые оказывают экстренную и специализированную медицинскую помощь на прифронтовых территориях и в зоне боевых действий, увеличат минимальную зарплату.
Накануне стало известно, что государство окажет поддержку учреждениям здравоохранения, которые по объективным причинам не могут реализовать инициативу президента Владимира Зеленского о повышении заработной платы медработникам из средств Программы медицинских гарантий.
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Кто такой Денис Шмыгаль?
Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.
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