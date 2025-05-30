В Украине медики-выпускники будут получать 200 тысяч гривен: названо условие

Государство решило стимулировать будущих работников медицинской сферы деньгами.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-mediki-vypuskniki-budut-poluchat-200-tysyach-griven-nazvano-uslovie-10669139.html Ссылка скопирована

Будущие медики в Украине смогут получить 200 тысяч гривен / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/Denys_Smyhal, bank.gov.ua

Что сказал Шмыгаль:

Из-за дефицита медиков правительство будет стимулировать специалистов деньгами

Студентам-медикам будут выплачивать 200 тысяч гривен при соблюдении одного условия

В некоторых уголках Украины остро ощущается нехватка медицинских работников, поэтому правительство решило поощрять выпускников медучреждений устраиваться туда на работу.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Кабмин одобряет постановление, которое предусматривает выделение единовременного пособия в размере 200 тысяч гривен для медиков-выпускников.

видео дня

Получить ее смогут те студенты, которые после окончания вуза устроятся на работу в медучреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.

"Это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах", - подчеркнул Шмыгаль.

Выплаты медикам в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что базовая зарплата будет на уровне не менее 20 000 гривен для врачей и 13 500 гривен для медсестер.

Ранее сообщалось, что в Украине медицинским работникам, которые оказывают экстренную и специализированную медицинскую помощь на прифронтовых территориях и в зоне боевых действий, увеличат минимальную зарплату.

Накануне стало известно, что государство окажет поддержку учреждениям здравоохранения, которые по объективным причинам не могут реализовать инициативу президента Владимира Зеленского о повышении заработной платы медработникам из средств Программы медицинских гарантий.

Читайте также:

Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред