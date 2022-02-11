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Государство поможет медучреждениям, которые не в состоянии платить врачам повышенную зарплату - ОП

11 февраля 2022, 18:24

Медучреждения, которые не в состоянии платить медработникам повышенную зарплату, получат финансирование по отдельному пакету от Национальной службы здоровья.

Государство предоставит поддержку учреждениям здравоохранения, которые по объективным причинам не могут реализовать инициативу президента Владимира Зеленского о повышении заработной платы медработникам из средств Программы медицинских гарантий.

Об этом заявил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Выполнение Указа президента Украины "О мерах по повышению конкурентоспособности учреждений здравоохранения и обеспечению дополнительных гарантий для медицинских работников" обсуждалось в числе других на заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте, состоявшемся в Харькове.

"Выясняем ситуацию по каждому обращению. В 2022 году бюджет Программы медицинских гарантий увеличился на 34 млрд грн и составляет более 157 млрд грн. Это означает, что медицинские учреждения получат суммы большие, чем в 2021 году. Логичный вопрос, если все так хорошо, почему жалуются люди, а больницы не могут выплатить новую заработную плату", — отметил Тимошенко.

Медучреждения, которые не в состоянии платить медработникам повышенную зарплату, получат финансирование по отдельному пакету от Национальной службы здоровья. Оно будет выдаваться сначала на полгода, средства для этого уже заложены в программу медицинских гарантий. За это время учреждения должны соответствующим образом оптимизировать процессы управления. Но не путем увольнения или перевода людей на неполный рабочий день.

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"Уже начались и будут продолжаться проверки по фактам принудительного перевода медиков на неполную ставку. Относительно руководителей, которые решат таким образом "сэкономить" бюджет больницы, будем инициировать кадровые решения", — подчеркнул Тимошенко.

Каждое медучреждение, которое декларирует потребность в государственной помощи, будет верифицироваться Минздравом и проверяться Госаудитслужбой. Это нужно для понимания, почему не хватает средств на зарплату, обеспечение которой на достойном уровне должно быть приоритетом для руководства медучреждений.

Заместитель руководителя ОП пообещал также, что в течение месяца будет найдено решение по увеличению зарплаты медсестер в школах. Нагрузка у них меньше, чем в медицинских учреждениях, но их работа должна достойно оплачиваться.

Недавно Кирилл Тимошенко призвал медработников, сталкивающихся с проблемами при начислении повышенной зарплаты, сообщать об этом лично.

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