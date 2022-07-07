В Украине медикам серьезно поднимут зарплату: новый механизм

Медицинские учреждения, которые работают в тылу, будут получать денежные средства за фактически предоставленные медицинские услуги.
В Украине поднимут заработные платы работникам медицинской сферы.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, базовая зарплата будет на уровне не менее 20 000 гривен для врачей и 13 500 гривен для медсестер.
Заместитель министра Алексей Яременко сообщил, что в ведомстве создали все механизмы для того, чтобы больницы ежемесячно получали необходимое финансирование.
Так, неделю назад было принято постановление - оно предусматривает продление пакета дофинансирования для медицинских учреждений, которые пока не могут за свой счет обеспечить выплату базовой заработной платы медикам.
Финансирование больниц
Кроме того с июля меняются подходы к финансированию медучреждений - больницы, которые работают на фронте, а также в прифронтовых и на временно оккупированных территориях, продолжат ежемесячно гарантированно получать 1/12 от годового финансирования.
В то же время медицинские учреждения, которые работают в тылу, будут получать денежные средства за фактически предоставленные медицинские услуги.
Повышение зарплат врачам
Кабинет министров Украины 12 января издал постановление, согласно которому государство повышает уровень заработной платы врачам и медицинскому персоналу. Минимальный оклад доктора, который работает в государственном или коммунальном медицинском учреждении полный рабочий день, должен составить 20 тысяч гривен.
Средний медицинский персонал (специалисты с начальным/первым уровнем высшего медобразования) должен получать минимум 13 тысяч гривен.
Врачи первичного звена, среди которых семейные доктора, терапевты и педиатры, смогут получать высокие зарплаты только в том случае, если их выбрали более 70% пациентов от требуемой государством квоты (она составляет 1800 человек).
В том случае, если доктор или специалист работает неполный рабочий день, оплата труда, согласно новым требованиям, осуществляется исходя из отработанного времени.
Однако медицинские работники утверждают, что в связи с нововведениями их стали переводить на 0,75 или на половину ставки, а также сокращают штатные единицы.
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