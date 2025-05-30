В Украине вдруг подешевел базовый овощ: какая теперь цена

Фермеры вынужденно снизили цену на раннюю капусту.

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Ранняя капуста подешевела на 20% / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко о ценах на раннюю капусту:

Молодая капуста стоит по 24-32 грн/кг

Капуста дешевеет из-за низкого спроса

В Украине снижаются цены на раннюю капусту. Причина – высокое предложение, но низкий спрос. В конце недели капусту можно купить по 24-32 грн/кг. Это на 20% дешевле, чем было в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщили аналитики EastFruit, фермерам пришлось снижать цены на капусту, поскольку предложение на рынке оказалось избыточным. Капусту массово отгрузили, а спроса на нее большого нет.

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"Ситуацию осложняют достаточно низкие темпы сбыта этой продукции. Оптовые компании и розничные сети предпочитают закупки небольшими партиями, учитывая относительно короткий срок хранения этого овоща", - отмечается в сообщении.

Как утверждают эксперты, сейчас ранняя капуста стоит в среднем в 3,6 раза дороже, чем в тот же период, но в прошлом году.

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Как сообщал Главред, борщевой набор продолжает дорожать. Гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль рассказал, что остается высокой цена на картофель. В среднем, это 30-35 грн за килограмм.

Кроме того, вдвое подорожал сезонный овощ. В частности, цена на молодой картофель составляет от 69,90 до 93 грн за кг. В апреле килограмм такой картошки можно было купить за 42,60 грн.

В то же время подешевела белокочанная капуста. Причины – избыток капусты и слабые темпы продажи. Килограмм капусты можно купить за 24-32 гривны. Это на 20% дешевле, чем на прошлой неделе.

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Что за овощ белокочанная капуста? Белокочанная капуста — овощная культура, ценный и широко распространённый пищевой продукт. Употребляется в пищу в свежем виде, в составе горячих блюд, используется для квашения и маринования, сообщает портал "Википедия".

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