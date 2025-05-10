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"У нас не будет Херсона": Зеленский сделал заявление о буферной зоне в Украине

Мария Николишин
10 мая 2025, 16:45
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Президент подчеркнул, что говорить о создании буферной зоны еще рано.
'У нас не будет Херсона': Зеленский сделал заявление о буферной зоне в Украине
Возможность создания буферной зоны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 4 отдельная танковая бригада

Главное из заявления президента:

  • Создание буферной зоны может быть опасным
  • Дальность современной артиллерии и дронов существенно превышает 15 км
  • Если в Херсоне не будет ВСУ - у нас не будет Херсона

Идея создания буферной зоны на 15 км с обеих сторон линии фронта в Украине может быть опасной - это может привести к потере контроля над городами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи "коалиции решительных".

По его словам, вопрос о демилитаризованной зоне и разведении войск он слышал "от разных людей, от разных разведок", но официально Украине никто такого не предлагал.

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В частности, он отметил, что эта идея не очень живая.

"Это зависит от формата мониторинга. Вопрос демилитаризованной зоны в обе стороны - а почему по 15? И с какой линии мы будем считать, с границы, с какой контактной линии", - подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что в этом вопросе возникает много сложностей.

"Дальность современной артиллерии и дронов существенно превышает 15 км. Даже если мы будем говорить о 15 километрах, что мы будем делать с городом Херсон? Это сразу означает, что в Херсоне не будет наших войск. Не будет наших войск в Херсоне - у нас не будет Херсона", - подчеркнул он.

В то же время, президент отметил, что аналогичная ситуация и с Покровском и другими прифронтовыми городами.

"Иллюзий что нарушений (прекращения огня, - ред.) не будет - иллюзий нет, они будут. Но это очень важный шаг. Если после этого согласиться на буферную зону и отойти на 15 километров, то такие города как Херсон, Харьков и Сумы, у всех будет вроде бы мир, а у них будет продолжаться война. Потому что к ним будет долетать артиллерия. Поэтому об этом преждевременно говорить", - подытожил Зеленский.

Прекращение огня в Украине - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая.

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер заявили, что против России могут ввести новые санкции. Их введут, если Москва откажется от 30-дневного перемирия с Украиной.

Кроме того, известно, что американские, европейские и украинские переговорщики подготовили совместный документ, в котором указаны 22 предложения по окончанию войны.

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Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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