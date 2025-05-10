Трамп разочарован и не спит ночами из-за войны в Украине - WSJ

Ключевые тезисы:
- Закончить войну в Украине оказалось сложнее, чем ожидал Трамп
- Президент США поделился своим разочарованием
Президент США Дональд Трамп обещал закончить российско-украинскую войну за 24 часа, но этого так и не произошло - прошло уже 100 дней его президентства. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что во время закрытой встречи с группой ведущих партийных доноров во Флориде Дональд Трамп заявил, что решение международных конфликтов, в частности войны в Украине, оказалось значительно более сложной задачей, чем он ожидал.
Он также поделился своим разочарованием и рассказал о бессонных ночах из-за неудач во внешней политике.
"В предвыборной кампании Трамп обещал дипломатическое завершение как войны в Украине, так и конфликта на Ближнем Востоке, подчеркивая, что при его президентстве эти войны даже не начались бы. Он заявлял, что смог бы завершить войну в Украине в первый день после возвращения в Белый дом. Однако прошло уже более 100 дней его второго президентского срока, а ни один из конфликтов не приблизился к решению", - говорится в сообщении.
Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.
Также президент США говорил, что пришло время "принимать решения" относительно войны в Украине.
Кроме того, по мнению Дональда Трампа, страна-агрессор Россия хочет договориться о мире с Украиной из-за резкого падения цен на нефть.
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Что такое The Wall Street Journal?
The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.
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