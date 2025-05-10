Трамп разочарован и не спит ночами из-за войны в Украине - WSJ

Трамп рассказал о бессонных ночах из-за неудач во внешней политике.

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Трамп сделал заявление о войне / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, сайт Кремля

Ключевые тезисы:

Закончить войну в Украине оказалось сложнее, чем ожидал Трамп

Президент США поделился своим разочарованием

Президент США Дональд Трамп обещал закончить российско-украинскую войну за 24 часа, но этого так и не произошло - прошло уже 100 дней его президентства. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что во время закрытой встречи с группой ведущих партийных доноров во Флориде Дональд Трамп заявил, что решение международных конфликтов, в частности войны в Украине, оказалось значительно более сложной задачей, чем он ожидал.

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Он также поделился своим разочарованием и рассказал о бессонных ночах из-за неудач во внешней политике.

"В предвыборной кампании Трамп обещал дипломатическое завершение как войны в Украине, так и конфликта на Ближнем Востоке, подчеркивая, что при его президентстве эти войны даже не начались бы. Он заявлял, что смог бы завершить войну в Украине в первый день после возвращения в Белый дом. Однако прошло уже более 100 дней его второго президентского срока, а ни один из конфликтов не приблизился к решению", - говорится в сообщении.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Также президент США говорил, что пришло время "принимать решения" относительно войны в Украине.

Кроме того, по мнению Дональда Трампа, страна-агрессор Россия хочет договориться о мире с Украиной из-за резкого падения цен на нефть.

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