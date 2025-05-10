Есть 2 сценария развития войны в Украине, один сыграет против нас - Коваленко

Один из этих сценариев может привести к тому, что нынешняя война перерастет в третью мировую.

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Есть 2 сценария развития войны в Украине, один сыграет против нас/ коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, facebook.com/7channel.odessa

Основные тезисы Коваленко:

Война в Украине может развиваться по одному из двух сценариев

Один из этих сценариев может привести даже к перерастанию войны в третью мировую

Есть два сценария дальнейшего развития войны в Украине. Первый - перемирие, во время которого страна-агрессор Россия только наберется сил, компенсирует потери, восстановит свою боеспособность и через год сможет начать боевые действия более широкого масштаба; второй - перемирия не будет, а РФ и дальше будет терять свой личный состав, технику и ресурсы в таком же темпе, как сейчас, и до конца года ее ждет коллапс.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

"Есть два сценария. Если будет перемирие, у России будет возможность передохнуть, компенсировать потери, восстановить боеспособность. И уже через год она сможет начать боевые действия более широкого масштаба и другого уровня кровопролития не только против Украины, но и против Европы. И это не просто пугалка - это достаточно рациональные, логичные расчеты с учетом того потенциала, который остался у России от Советского Союза, а также того, что она может сделать за год: что может восстановить, сколько накопить людей, сколько боеприпасов, сколько техники восстановить и т.д.", - отметил он.

С другой стороны, если Россия будет в таком же темпе терять личный состав, технику, ресурсы, как теряет сейчас (а сегодня у РФ просто критический дефицит техники), и перемирия не будет, то к концу этого года ее ждет коллапс, считает Коваленко.

"Собственными силами Россия не сможет вообще компенсировать потери техники в зоне боевых действий. Только человеческим ресурсом компенсировать это невозможно. Сейчас Россия пытается это делать, потому что имеет преимущество в людях, но и этот ресурс заканчивается - солдаты из Северной Кореи являются ярким доказательством", - сказал эксперт.

Он отметил, что при условии первого сценария даже есть риск, что война перерастет в третью мировую.

"Поэтому возможны два сценария: либо Россия идет на перезагрузку, и через год нас ждет еще большее кровопролитие, вплоть до уровня третьей мировой войны, или Россия истощается, и в конце 2025 года начнутся такие изменения, которые вернут возможности Сил обороны Украины на уровень периода весны-лета 2022 года", - сказал Коваленко.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, как Путин опозорился на параде 9 мая:

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Ранее сообщалось, что была названа дата вероятного запуска "Орешника". Уже через несколько дней над полигоном "Капустин Яр" будет почти на сутки закрыто воздушное пространство.

Также Главред ранее сообщал, что есть угроза для правительственного квартала - названы цели для ударов Орешником. Боезаряды Арешника состоят из своеобразных сплавов, пояснил Роман Свитан.

Напомним, РФ готова согласиться на 30-дневное перемирие, но выдвинула условия. Песков сказал, при каких условиях Россия согласится на перемирие продолжительностью 30 дней.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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