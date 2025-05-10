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Угроза для правительственного квартала: названы цели для ударов Орешником

Алексей Тесля
10 мая 2025, 02:31
279
Боезаряды "Орешника" состоят из своеобразных сплавов, пояснил Роман Свитан.
Угроза для правительственного квартала: названы цели для ударов Орешником
/ Коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

Главное:

  • КПД "Орешника" слишком раздут
  • Россия создала "Орешник" для показухи

Несмотря на то, что по данным пропагандистов РФ, диктатор Владимир Путин якобы приказал определить цели для удара "Орешником", у Украины нет таких военных объектов, по которым целесообразно использовать эту ракету, то есть где нужно накрыть большую площадь, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, боезаряды "Орешника" состоят из своеобразных сплавов, в основном из керамики, которые разгоняются до гиперзвуковой скорости и накрывают определенную площадь.

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"В Украине на данный момент нет площадных военных объектов. Вообще. Это, допустим, могли бы быть аэродромы, например, Жуляны или Борисполь. Но там сейчас нет военно-технического оборудования или военных объектов площадного плана, которые нужно было бы накрыть", - пояснил эксперт.

Он говорит, что "для показухи" Россия может по ним использовать "Орешник", но военный КПД этого удара будет минимальным.

"Так что на данный момент я не вижу для России не только военной целесообразности использования "Орешника", но и даже террористической целесообразности. Потому что КПД удара "Орешника" намного меньший, чем удара "Искандера". Так, например, целью "Орешника" может стать и правительственный квартал. Но какой КПД? Ну, пробьет он пять этажей в каком-то здании, выбьет стекла и взорвется в комнате с какой-то секретаршей. И что? "Орешник" не разнесет правительственный квартал – он как стоял, так и будет стоять", - убежден собеседник.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

По его словам, КПД "Орешника" слишком раздут, но КПД ОТРК "Искандер" намного выше.

"Ведь "Искандер" – это наш "Гром". Россия создала "Орешник" для показухи. По сути, "Орешник" – это "Ярс" (так называемый "Тополь-М"), из которого убрали ступень, то есть это просто угробленный "Ярс". "Ярс" – хорошая ракета, способная преодолевать несколько тысяч километров, реальная межконтинентальная баллистика, которая выполняет определенную задачу. Какой был смысл уменьшать его до уровня "Орешника"? Только чтобы похвастаться, что у России появилось какое-то новое оружие. Но это все равно, что обрезать крылья у самолета, чтобы он поменьше летал. Так что пока все эти разговоры об "Орешнике" – это просто ИПСО с целью давления на украинское руководство", - добавил Свитан.

Ранее российские пропагандистские ресурсы писали о том, что диктатор Владимир Путин якобы поручил минобороны РФ определить цели в Киеве для удара "Орешником" .

Как писал Главред, у Путина прокомментировали угрозы новых ударов Орешником по Украине. С заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Виктор Ягун сказал, есть ли риск атаки Орешником по Киеву. Путин надеется, что после угроз Орешником украинцы испугаются.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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