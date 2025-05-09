Реальная угроза или страшилка: Ягун сказал, есть ли риск атаки Орешником по Киеву

Путин надеется, что после угроз Орешником украинцы испугаются и парад на 9 мая пройдет спокойно.

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Ягун считает, что РФ вряд ли решится на удар Орешником / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, Komsomolskaya Pravda

Вы узнаете:

Какие цели преследует Кремль, угрожая Орешником

Может ли РФ запустить ракету без ведома США

Какими будут для России последствия удара

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли будет атаковать Киев ракетой Орешник. Подобные угрозы рассчитаны на российскую аудиторию и иностранных гостей, которые приедут в Москву, и призваны впечатлить и напугать людей.

Орешник – это стратегическое оружие, поэтому перед его применением Москва должна предупредить США о том, что планирует запуск баллистической ракеты, проводит испытания, и что эта ракета не летит в сторону Штатов, поэтому американцы не должны ничего запускать в сторону России.

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"В противном случае, если Штаты зафиксируют выход баллистической ракеты, которая может быть носителем ядерного оружия и которая движется, грубо говоря, в космос, они будут вынуждены дать ответ", - сказал Ягун в комментарии Главреду.

Военный считает, что РФ вряд ли решится на удар Орешником.

"Если вдруг Путин прибегнет к применению Орешника сейчас, он перечеркнет любые возможные будущие инициативы по прекращению огня, не говоря уже о перспективах подписания каких-то соглашений в ближайшие годы", - объяснил Ягун.

По мнению генерал-майор запаса, Путин надеется, что после угроз Орешником украинцы испугаются и парад на 9 мая пройдет спокойно.

"Поэтому Путин просто играет на россиян и иностранную публику. Поскольку последствия реального применения этой ракеты для России будут катастрофическими. То есть это просто страшилка", - резюмировал он.

Что известно о РС 26-Рубеж (Орешник) / Инфографика: Главред

Ракетная атака на Украину - последние новости

Как писал Главред, росСМИ писали со ссылкой на источники, что Путин якобы поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара Орешником в ответ на атаки ВСУ в День победы.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что Россия вполне может ударить по Киеву Орешником и Украина может быть вынуждена воздержаться от ударов по Москве.

Генерал-майор запаса Виктор Ягун сказал, что Орешник - это экспериментальное оружие, и оно не стоит на вооружении армии Российской Федерации. По данным иностранных спецслужб, таких ракет было всего пять: две из них были собраны полностью, три – разобраны.

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Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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