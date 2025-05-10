Макрон сделал заявление о Путине: СМИ раскрыли подробности

Туск и Макрон возмущены присутствием мировых лидеров на параде в Москве во время войны в Украине.

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Макрон назвал Путина империалистом и критически отреагировал на его заявления / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, УНИАН

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Почему Макрон считает Путина угрозой для мира

Как Туск расценил поведение некоторых мировых лидеров

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Владимира Путина в поддержке войны вместо мира и осудил его "исторический ревизионизм".

"Президент Путин стоит на стороне войны, а не мира. Те, кто думали, что он стремится к миру, ошибаются", - заявил Макрон вместе с польским премьер-министром Дональдом Туском в Нанси, как сообщает Le Monde.

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Комментируя попытки Путина оправдать свое вторжение в Украину, ссылаясь на борьбу с нацизмом, Макрон назвал это "историческим ревизионизмом и глубокой ошибкой".

Макрон подтвердил свое "желание построить прочный и длительный мир" в Украине.

Туск также осудил некоторых лидеров, посетивших торжества 9 мая в Москве, в частности военный парад.

"Присутствие тех, кто бомбит города, больницы, детские сады, и стал причиной смерти или серьезных ранений более миллиона человек за последние три года, является позором", - подчеркнул он.

Визиты иностранных лидеров в Москву 9 мая - что известно

Напомним, Главред писал, что с 7 по 10 мая запланирован визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву. Визит происходит на фоне того, что переговоры о перемирии, инициированные Дональдом Трампом, зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что 9 мая Министерство иностранных дел Украины пригласило руководителей дипломатических миссий государств, представители которых приняли участие в военном параде в Москве. Как сообщает МИД, дипломатам был высказан официальный демарш.

Впоследствии Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отказался от участия в российском параде по случаю так называемого "дня победы". Сингх стал первым высокопоставленным иностранным гостем, который отменил визит в РФ 9 мая.

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Что такое издание Le Monde? Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

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