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МИД сделал ответный шаг: как отреагировали на иностранных лидеров в параде РФ

Руслан Иваненко
9 мая 2025, 23:34
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Украина вручила демарш дипломатам из-за участия их лидеров в военном параде РФ.
Кислица
МИД вручил демарш послам стран, чьи лидеры были на параде в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com, Главред

Вкратце:

  • МИД вызвал послов стран, чьи лидеры были на параде в Москве
  • Дипломатам объявили демарш из-за поддержки действий государства-агрессора

9 мая Министерство иностранных дел Украины пригласило руководителей дипломатических миссий государств, представители которых приняли участие в военном параде в Москве. Как сообщает МИД, дипломатам был высказан официальный демарш.

"Участие чиновников иностранных государств в мероприятиях государства-агрессора является недружественным шагом в условиях продолжающейся агрессии России, массовых убийств мирных жителей, атак на гражданскую инфраструктуру и совершения военных преступлений." - Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

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Также он подчеркнул, что Украина сделала значительный вклад в победу над нацизмом вместе с другими народами антигитлеровской коалиции, и не позволит России "воровать память о прошлом, присваивать коллективную победу или преуменьшать роль украинского народа в ней".

Также дипломат напомнил, что несмотря на инициативу США о полном прекращении огня на 30 дней, которую Украина поддержала еще 11 марта, Россия "до сих пор не приняла" это предложение. Более того, по словам Кислицы, РФ нарушает даже собственное провозглашенное "парадное" перемирие, ежедневно атакуя украинские позиции.

В МИД подчеркнули, что участие иностранных чиновников в мероприятиях, организованных Кремлем, "не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев Второй мировой войны", а является "надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины".

Визиты иностранных лидеров в Москву 9 мая - что известно

Напомним, Главред писал, что с 7 по 10 мая запланирован визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву. Визит происходит на фоне того, что переговоры о перемирии, инициированные Дональдом Трампом, зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении посетить Москву 9 мая, несмотря на предостережения со стороны Европейского Союза.

Впоследствии Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отказался от участия в российском параде по случаю так называемого "дня победы". Сингх стал первым высокопоставленным иностранным гостем, который отменил визит в РФ 9 мая.

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Что такое МИД Украины?

Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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