Преступники на трибуне и смех над диктатором: Путин опозорился на параде в Москве

Во время парада на трибуне рядом с Путиным находились фигуранты обвинений в военных преступлениях в ходе вторжения РФ в Украину.

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Владимир Путина опозорился на параде в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В параде принимали участие более 10 тысяч российских военных

Рядом с Путиным находились фигуранты обвинений в военных преступлениях

Зрители откровенно скучали во время выступления диктатора Путина

Военный парад к 80-й годовщине "дня победы" прошел в столице страны-агрессора РФ в пятницу, 9 мая. Он стал самым масштабным за время вторжения России в Украину, хотя и более скромным, чем другие юбилейные парады.

Как пишет "Радио свобода", парад проходил при усиленных мерах безопасности, среди которых отключение мобильного интернета, онлайн-банкинга и других подобных услуг.

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На параде присутствовали руководители многих стран, в том числе КНР, Туркменистана, Словакии, Беларуси, Сербии, Бразилии, Армении, Кубы, Монголии, Экваториальной Гвинеи и Венесуэлы. Не прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев и Лаоса Тхонглун Сисулит (официальная причина заболевания коронавирусом), не приехал в Москву и премьер-министр Индии Нарендра Моди (заявленная причина - конфликт с Пакистаном).

Страны Балтии отказались открывать свое воздушное пространство для полета президента Сербии Александра Вучича в РФ, и в итоге он летел через Азербайджан. Премьер Словакии Роберт Фицо также обвинил власти Эстонии в попытке сорвать его визит в Москву.

Также в параде на Красной площади принимали участие более 10 тысяч российских военных, а также ряд других союзных РФ государств. По площади уже прошли парадные расчеты из 13 стран, в том числе Китая, Вьетнама, Египта, Монголии и Мьянмы.

Военные из КНДР сидели в первом ряду на трибунах на Красной площади.

Смотрите видео - в Москве прошел военный парад:

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На трибуне рядом с Путиным заметили военных преступников

Как уточняет российское издание Дождь, во время парада на трибуне рядом с Путиным находились фигуранты обвинений в военных преступлениях в ходе вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что были замечены как минимум двое фигурантов расследований и публичных обвинений в причастности к военным преступлениям на территории Украины.

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За спиной Путина на трибуне находился Владислав Головин, морской пехотинец 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота, известный под позывным "Струна". В 2022 году он был награжден званием "героя Российской Федерации". Между тем, 810-я бригада, в составе которой служит Головин, неоднократно упоминалась в расследованиях о совершении военных преступлений в Украине — в частности, о казнях пленных, применении запрещенных веществ и участии в штурме Мариуполя. На сайте "Миротворец" Головин числится как участник убийств мирных жителей в Мариуполе.

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Рядом с ним на трибуне находился также Ахра Авидзба — командир так называемой интербригады "Пятнашка". Это вооруженное формирование, воюющее на стороне поддерживаемых Россией боевиков на востоке Украины. Интербригада и ее командир обвиняются в совершении ряда тяжелых преступлений: мародёрстве, похищениях, пытках украинских военнопленных и незаконном участии в боевых действиях в Донецкой области.

Добавим, что в Сети активно распространяют кадры с парада и зрителей на трибунах. Среди прочих выделялся на заднем фоне подросток в военной пилотке.

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Он явно скучал во время нудного выступления Путина, а также откровенно потешался над бредовыми речами кремлевского диктатора.

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Реакция Украины

Как сообщалось, ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что осуждает использование РФ победы над нацизмом в пропагандистских целях и отмечает, что таким образом Кремль пытается отвлечь внимание от своих преступлений как в прошлой, так и в нынешней агрессивной войне против Украины. "На самом деле путинский парад 9 мая будет прославлять не прошлую победу над нацистской Германией, а современную фашистскую Россию", - отмечает МИД.

Министры иностранных дел Украины, Чехии, Эстонии, Литвы, Молдовы и Польши выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что РФ использует коллективную победу над нацистами для оправдания своей нынешней агрессии и зверств против украинцев. "Будущий парад 9 мая, на котором Россия ежегодно отмечает победу СССР над нацистской Германией, задуман как прославление этого культа. Путин будет пытаться использовать его для дополнительной мобилизации россиян на войну, укрепления своего режима и создания впечатления, что его международная изоляция слабеет. Мы не должны дать ему достичь таких целей", - говорится в заявлении.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что Россия сознательно отказывается от реального прекращения огня и не пойдет на настоящее завершение войны без мощного международного давления. "Путин хочет похвастаться танками на параде, но он должен думать о мире...", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне отменили парад на 9 мая в Севастополе. Парад в Севастополе отменили после уничтожения двух истребителей Су-30 в Новороссийске.

Как писал Главред, генерал намекнул, чем и как могут ударить по Москве на 9 мая. Россия сама нарушает условия перемирия, которые ранее предлагала, напомнил Игорь Романенко.

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