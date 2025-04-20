Германия может обеспечить важную поддержку ВСУ: Мельник назвал сроки и сумму

Берлин способен объявить о немедленной поставке 150 крылатых ракет Taurus, считает Андрей Мельник.

https://glavred.info/ukraine/germaniya-mozhet-obespechit-vazhnuyu-podderzhku-vsu-melnik-nazval-sroki-i-summu-10657646.html Ссылка скопирована

У Германии попросили поставок Taurus Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Главное из заявлений Мельника:

ФРГ может финансировать поставки оружия Украине до 2029 года

Мерц может объявить о поставки Украине 150 крылатых ракет Taurus

В ФРГ могут принять резолюцию коалиции о финансировании поставок оружия Украине на сумму не менее 0,5% ВВП (21,5 млрд евро в год), или 86 миллиардов евро до 2029 года, заявил постоянный представитель Украины при ООН, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Это может быть кредитное соглашение, которое стало бы также "большой инвестицией в безопасность самой Германии", написал он в открытом письме будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу, которое опубликовало издание Welt.

видео дня

Украинский дипломат также не исключает, что Берлин способен инициировать и ввести такое же регулирование на 0,5% на уровне ЕС (372 млрд евро до 2029 года) и в рамках G7 (дополнительные 181 млрд евро, если в них еще не входят США). Это решение, по мнению бывшего посла, "станет мощным сигналом Путину" о том, что Германия и союзники "серьезно настроены помочь Украине".

Он также ждет от Мерца решения об объявлении немедленной поставки 150 крылатых ракет Taurus и проведении этого решения через в Бундестаг.

Главред

"Для этого не нужны никакие "согласования с партнерами" или ультиматумы Путину. Это адское оружие нужно просто доставить, без каких-либо "если" или "но", чтобы остановить ползучее продвижение России и фундаментально изменить современную динамику войны", - подчеркнул Мельник.

Представитель Украины при ООН уверен, что для эффективного использования систем Taurus необходимо принять коалиционное решение о передаче Украине 30 процентов имеющихся немецких истребителей и вертолетов из состава ВВС - примерно 45 Eurofighter и 30 Tornado, 25 вертолетов NH90 TTH и 15 Eurocopter Tiger.

Мельник также призвал Берлин конфисковать 200 млрд евро замороженных российских государственных активов и использовать их для восстановления Украины, принять конкретные гарантии военной безопасности, не только формально подтвердить перспективу вступления Украины в НАТО, но и обеспечить, чтобы она стала реальностью в ближайшем будущем, так же как и членство Украины в ЕС до 2029 года.

"От вашего успеха на посту канцлера зависит не только будущее Германии, но и судьба Украины - и всей Европы. Это может звучать пафосно, но это правда. У вас есть историческая возможность сделать Германию важнейшим маяком свободного демократического мира", - добавил он.

Ракеты Taurus для Украины - последние новости по теме

Как сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц наотрез отказался предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Тем временем Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся. По его словам, решение о передаче такого оружия нельзя принимать в спешке. Первым делом нужно снять ограничение на дальность нанесения ударов.

Берлин может изменить позицию по Taurus после смены правительства, считает ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Как полагает аналитики, немцы согласны на передачу этих ракет Украине, а соответствующее решение может быть принято в конце зимы уже новым Кабмином ФРГ.

Другие новости:

Кто такой Андрей Мельник Андрей Мельник - украинский психолог, специалист по развитию самооценки и трансформации мышления. Он помогает женщинам строить здоровые отношения и улучшать качество жизни. Он ведет YouTube-канал "Фундамент Самооценки": На этом канале Андрей делится практическими советами и техниками по психологии и личностному развитию. Канал создан в 2018 году, сейчас подписчиками являются почти 28 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред