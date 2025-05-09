Установлены личности причастных к поддержке РФ в войне с Украиной генералов КНДР

Офицеры КНДР причастны к деятельности, связанной с военной поддержкой России в войне против Украины.

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Установлены личности военных из КНДР / Коллаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

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В Москве 9 мая было замечено высокопоставленное военное руководство КНДР

Генералы КНДР причастны к поддержке России в войне против Украины

На параде в Москве 9 мая было замечено высокопоставленное военное руководство Северной Кореи, представители которого тепло общались с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Команда независимых исследователей evocation.info установила личности присутствующих северокорейских генералов.

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Сначала Путин поприветствовал генерал-полковника Ким Йонг Бока — заместителя начальника Генерального штаба КНДР. 68-летнего военного характеризуют как одного из самых амбициозных и алчных представителей северокорейского командования.

Следующим был генерал-полковник Ри Чан Хо, которому 55 лет. Он также занимает пост заместителя начальника Генштаба и возглавляет Главное разведывательное управление. Его описывают как жесткого и настойчивого командира с бескомпромиссным стилем руководства.

Также был опознан генерал-майор Син Кум Чхоль, возглавляющий Главное оперативное управление. Он известен своей жестокостью, а также причастностью к кибератакам, за что попал под международные санкции.

/ Инфографика: Главред

По данным исследователей, все трое офицеров причастны к деятельности КНДР, связанной с военной поддержкой России в войне против Украины.

"Эти видеокадры станут важным доказательством для будущих международных разбирательств", — подчеркнули расследователи.

/ evocation.info

Ранее сообщалось о том, что Северная Корея потеряла более 4700 военнослужащих во время боевых действий против Сил обороны Украины в Курской области, из которых по меньшей мере 600 погибли.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально подтвердил, что вооруженные силы КНДР были направлены в Россию. Они участвуют в боевых действиях против Украины на территории Курской области.

Как сообщал Главред, Россия и КНДР вышли на новый уровень "братства". Кремль объявил о старте строительства автомобильного моста через реку Туманную, который соединит страны.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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