Дипломат метко ответил российскому диктатору.

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"Один миллион солдат. Два миллиона ног": Сибига поставил на место Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Как в МИД Украины отреагировали на последние заявления Путина

Андрей Сибига напомнил, как на самом деле российский диктатор относится к своим согражданам

Россию нужно изолировать и признать террористическим государством - Андрей Сибига метко прокомментировал последние заявления Путина.

По словам главы МИД Украины, циничные заявления Путина демонстрируют пренебрежение мирными инициативами США.

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"В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный российский военный преступник обсуждает планы дальнейшего захвата украинской земли и убийств украинцев", - подчеркнул Сибига.

Также глава МИД отметил, что из всех безумных заявлений Путина сегодня выделяется "одно о ноге российского солдата".

"На самом деле, куда бы ни ступила нога российского солдата, она приносит с собой только смерть, разрушение и опустошение", - подчеркнул Сибига.

Сибига напомнил, что Путину безразлично на российских солдат или их ноги, оторванные украинскими дронами.

"Он массовый убийца собственного народа. Он уже уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровавой бане в Украине, не достигнув никакой стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног".

При этом, по словам главы МИД, и "пока Путин занят отправкой российских ног для вторжения в другие страны, он ставит россиян внутри страны на колени экономически".

"Его циничные заявления служат лишь одной цели: отвлечь внимание общественности от полного провала его четвертьвекового правления, которое завело Россию в позорный клуб режимов-изгоев, таких как Северная Корея и Иран, международной изоляции и бесконечной экономической стагнации, которая будет только ухудшаться", - отметил Сибига.

По его убеждению, единственный способ принудить Россию к миру - это лишить ее чувства безнаказанности.

Война в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 1 миллион человек, сообщили в Генштабе ВСУ. Только за последние полтора года Россия потеряла более 628 тысяч военных.

Также западная, особенно американская, военная помощь является ключевой для успеха ВСУ и давления на Путина, отмечает ISW. Сокращение поддержки не приведет к миру, а лишь укрепит уверенность Кремля в победе.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ценит жизни своих граждан и не бросает людей в бой, как Россия. В интервью Bild он призвал партнеров немедленно усилить санкции против РФ, пока экономика России страдает.

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