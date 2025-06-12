Зеленский выступил с громким заявлением о ценности жизни украинцев: что сказал

Президент Украины отметил, что вводить жесткие ограничения против РФ нужно уже сейчас, чтобы уменьшить потери среди украинцев.

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"Мы не обращаемся с нашими людьми так, как россияне", - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Ключевые тезисы:

Люди - это не дрова, которые мы бросаем в огонь

Путин просто врет Трампу

Вводить жесткие санкции против РФ нужно уже сейчас

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ценит жизни своих граждан. Он также призвал партнеров немедленно усилить санкции против России. Соответствующие заявления он сделал в интервью для Bild.

Зеленский подчеркнул, что Украина не относится к своим людям так, как это делают в России.

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"Люди - это не дрова, которые мы бросаем в огонь. Мы не обращаемся с нашими людьми так, как россияне", - сказал украинский лидер.

Он также отметил, что российский диктатор Владимир Путин "чувствует, что его экономика сейчас страдает", но пытается выиграть время, надеясь избежать новых санкций.

По словам Зеленского, вводить жесткие ограничения нужно уже сейчас, ведь это поможет сократить потери среди украинцев.

По его мнению, главной ошибкой было то, что санкции вводились слишком медленно, что позволило экономике и оборонной промышленности РФ адаптироваться.

Зеленский также верит, что американский президент Дональд Трамп "видит, что российская сторона не является вполне открытой и честной в отношении войны". Украинский лидер считает, что "Россия просто врет Трампу".

"Путин ничего не понимает, кроме силы. И Америка имеет эту силу", - подчеркнул Зеленский, в очередной раз вспоминая о санкциях против РФ.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Заявления Зеленского - последние новости

Недавно Зеленский назвал главное условие настоящего мира в Украине. По его словам, снижение цен на нефть до 30 долларов за баррель может стать главным условием для окончания войны.

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" заявил, что Россия стремится установить контроль над Одессой, а в дальнейшем - выйти к границам с Румынией и Молдовой. По его словам, Одесская область является одной из ключевых мишеней для российской агрессии, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.

Он добавил, что Россия не воспринимает Украину как независимое государство, рассматривая ее исключительно как источник ресурсов и военный плацдарм. По его мнению, все страны региона сталкиваются с одинаковой угрозой, исходящей от одного источника дестабилизации - России.

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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