'Придется выбирать между плохим и очень плохим': Россию ждут серьезные проблемы

Россия из-за продолжения войны против Украины может оказаться перед сложным выбором, отметил Новак.

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РФ ждут серьезные проблемы - экономист раскрыл детали / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Новак:

40% ресурсов РФ направлены на войну

Россия вскоре окажется перед сложным выбором

Главная задача Украины - удержать фронт и продолжить бить по РФ

Война, которую Россия ведет против Украины, все глубже поглощает ее экономику, уже более 40% ресурсов страны направлено на финансирование армии, что ставит Кремль перед мучительным выбором между войной и социальными выплатами. Об этом во время чата на Главреде рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По словам Новака, война уже поглощает почти все ресурсы России - более 40% ее экономики направлено на военные нужды. Из-за этого в стране начали сокращать даже те социальные программы, которые ранее считались гарантированными бюджетом.

"Россия скоро окажется перед дилеммой - либо продолжать войну такой интенсивности, как сейчас, либо финансировать социальные статьи, в частности зарплаты и пенсии. Или же российским властям придется прибегнуть к одному из трех вариантов: тратить последний резервный фонд, забирать деньги российских вкладчиков, печатать деньги и девальвировать рубль. То есть России придется выбирать между плохим и очень плохим", - отметил он.

Он подчеркнул, что главная задача для Украины сегодня - удерживать фронт и наносить точечные удары по российскому тылу как на территории самой РФ, так и на временно оккупированных землях. Речь идет о поражении армии, логистики и инфраструктуры врага, что эффективно делают Вооруженные силы Украины на протяжении всего периода полномасштабной войны.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак оценил состояние российской экономики и рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну:

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине не планируют отключать мобильную связь во время российских атак, включая дроновые обстрелы. В то же время специалисты работают над выявлением методов борьбы с ударными БпЛА типа "Шахед", которые при запуске используют SIM-карты украинских операторов. Об этом рассказал народный депутат и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина разрабатывает новое оружие, которое должно усилить защиту энергетической инфраструктуры.

Кроме того, он предостерег, что Россия намерена захватить Одессу, чтобы в дальнейшем продвинуться к границам Молдовы и Румынии.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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