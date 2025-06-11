'Придется выбирать между плохим и очень плохим': Россию ждут серьезные проблемы

О чем сказал Новак:
- 40% ресурсов РФ направлены на войну
- Россия вскоре окажется перед сложным выбором
- Главная задача Украины - удержать фронт и продолжить бить по РФ
Война, которую Россия ведет против Украины, все глубже поглощает ее экономику, уже более 40% ресурсов страны направлено на финансирование армии, что ставит Кремль перед мучительным выбором между войной и социальными выплатами. Об этом во время чата на Главреде рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
По словам Новака, война уже поглощает почти все ресурсы России - более 40% ее экономики направлено на военные нужды. Из-за этого в стране начали сокращать даже те социальные программы, которые ранее считались гарантированными бюджетом.
"Россия скоро окажется перед дилеммой - либо продолжать войну такой интенсивности, как сейчас, либо финансировать социальные статьи, в частности зарплаты и пенсии. Или же российским властям придется прибегнуть к одному из трех вариантов: тратить последний резервный фонд, забирать деньги российских вкладчиков, печатать деньги и девальвировать рубль. То есть России придется выбирать между плохим и очень плохим", - отметил он.
Он подчеркнул, что главная задача для Украины сегодня - удерживать фронт и наносить точечные удары по российскому тылу как на территории самой РФ, так и на временно оккупированных землях. Речь идет о поражении армии, логистики и инфраструктуры врага, что эффективно делают Вооруженные силы Украины на протяжении всего периода полномасштабной войны.
Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак оценил состояние российской экономики и рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну:
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Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине не планируют отключать мобильную связь во время российских атак, включая дроновые обстрелы. В то же время специалисты работают над выявлением методов борьбы с ударными БпЛА типа "Шахед", которые при запуске используют SIM-карты украинских операторов. Об этом рассказал народный депутат и член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина разрабатывает новое оружие, которое должно усилить защиту энергетической инфраструктуры.
Кроме того, он предостерег, что Россия намерена захватить Одессу, чтобы в дальнейшем продвинуться к границам Молдовы и Румынии.
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Кто такой Андрей Новак
Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.
В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.
В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.
В 2011 году был избран проректором Европейского университета.
29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.
6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.
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