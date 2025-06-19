Согласованы важные решения: Зеленский провел совещание по давлению на Россию

Зеленский провел совещание, на котором согласовали новые шаги для усиления санкций проти РФ и полную синхронизацию ограничений с международными партнерами.

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Зеленский провел совещание по давлению на Россию / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram

О чем сказал Зеленский:

Принят ряд решений по усилению санкционного давления на РФ

Украина усилит давление на российский теневой флот

Президент Владимир Зеленский провел совещание, посвященное санкционной политике и координации ограничительных мер против России совместно с международными партнерами. О принятых решениях он сообщил в Telegram.

Прежде всего Зеленский отметил, что было принято решение о полной синхронизации украинских санкций с ограничительными пакетами Евросоюза и других мировых партнеров. Все соответствующие решения на международном уровне должны быть подтверждены также на национальном уровне в Украине.

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Во-вторых, Украина продолжит давление на российский танкерный флот как часть общей стратегии санкций.

"Поставил задачу расширить санкции на капитанов этого флота, а также на российские терминалы, которые отгружают нефть. Соответствующие решения должны быть также синхронизированы с партнерами. Фиксируем факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и Россией, и Ираном для финансирования войны. Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов", - отметил Зеленский.

В-третьих, на совещании обсудили новые направления для усиления ограничений, в частности в финансовой сфере, сфере криптовалют, логистике и поставке оборудования и компонентов, которые Россия может использовать для производства оружия.

Президент поручил активизировать парламентскую дипломатию, а также сотрудничество с общественными деятелями и бизнесом для поддержки новых санкционных инициатив. Министерство иностранных дел, разведка и НБУ должны усилить эффективность санкционного давления на Россию и ее союзников.

Санкции против России / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач прокомментировал вопрос о том, могут ли санкции повлиять на страну-агрессора РФ.

Остановить войну в Украине может лишь мощное экономическое давление на Москву. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц. По словам Мерца, рычаги влияния для прекращения войны имеют только две страны. Среди которых Соединенные Штаты Америки и Китай.

Российская экономика оказалась в состоянии глубокого застоя и уже не демонстрирует признаков реального развития. Такой вывод сделали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который традиционно сотрудничает с государственными структурами.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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