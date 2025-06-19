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Останется ли Украина без оружия США из-за конфликта на Ближнем Востоке - Подоляк

Мария Николишин
19 июня 2025, 17:36
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Подоляк сказал, как Украина может получать оружие от США.
Останется ли Украина без оружия США из-за конфликта на Ближнем Востоке - Подоляк
Будет ли Украина получать меньше оружия / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот из видео

Главное из заявления Подоляка:

  • В защите Украины заинтересованы европейские партнеры
  • У США есть достаточно оружия, чтобы поставлять его Украине и Израилю
  • США нужно ввести санкции, чтобы Кремль не имел средств на войну

Конфликт между Ираном и Израилем продолжается. Не исключено, что в это могут вмешаться США, но на Украину это не должно было бы повлиять. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает 24 Канал.

По его словам, Соединенные Штаты имеют много оружия, а в защите нашей страны заинтересованы европейские партнеры.

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В частности, он пояснил, что Украина использует совсем другие противоракетные системы, чем Израиль.

"В целом в США есть достаточно оружия, чтобы поставлять обеим странам. Не стоит забывать, что сам Израиль имеет налаженный объем военного производства. Мы можем получать (оружие - ред.) или в рамках монетизации контрактов с США, то есть вместе с европейскими партнерами покупаем оружие. Мы получаем европейское оружие, ведь европейцы не поставляют ничего в Израиль, потому что заинтересованы в защите своего континента. Не думаю, что здесь будет критический дефицит ресурса", - сказал Подоляк.

В то же время, добавил он, если война в Иране затянется, могут возникнуть проблемы с логистикой.

"Страна-агрессор пытается запугивать мир, что масштабирует производство оружия, но это неправда. Россия также имеет ресурсные проблемы. Поэтому США нужно ввести санкции, чтобы Кремль не имел средств на войну", - подчеркнул советник главы Офиса Президента.

Останется ли Украина без оружия США из-за конфликта на Ближнем Востоке - Подоляк
Иран и Израиль / Инфографика: Главред

Обострение между Израилем и Ираном - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". Израильские удары положили начало новому военному конфликту, представляющему серьезную опасность как для Израиля, так и для Ирана.

Иран в ночь на субботу, 14 июня, совершил очередную ракетную атаку на Израиль. Раздавались взрывы в ряде городов, в частности, в Тель-Авиве и Иерусалиме. Одна из запущенных Ираном ракет попала в 50-этажное здание в центре Тель-Авива.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран должны заключить мирное соглашение и оно обязательно будет достигнуто, как это уже было с другими государствами во времена его президентства.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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