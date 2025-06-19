"Папа, я беременна": освобожденные из плена военные плачут, разговаривая с родными

Украина и РФ провели обмен пленными. Наши защитники не сдерживают эмоций, находясь на родной земле.

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Обмен пленными 19 июня / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, скриншот из видео

В Украину вернулись наши защитники, которые долгое время были в российском плену. Среди них много тех, кто попал в неволю еще в Мариуполе в 2022 году. Они истощены, ранены, обессилены, но такие счастливые. Мужчины даже не могут сдержать собственных эмоций, ведь за такое долгое время они впервые смогли услышать голоса родных людей. Эмоциональные видео первых разговоров уже разлетелись в Сети.

Сразу после пересечения границы наши защитники впервые ступили на украинскую землю и были невероятно радостные, ведь дышат свободным воздухом. Они крепко обнимались, кутались во флаги и вязали себе на руки символические браслеты.

Смотрите видео с возвращением украинских военных из российского плена:

Обмен пленными 19 июня / фото: скриншот

Сразу после пересечения границы военные начали звонить своим родным. Один из мужчин был настолько рад слышать голос близких, что не смог сдержать своих слез.

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"Привет, солнышко! Как ваши дела? Я уже дома, я уже в Украине, все нормально. На своих двоих пришел, все хорошо, не волнуйся! Я рядом, я недалеко! Я уже дома, уже в Украине! Ты у меня молодец, я тобой очень горжусь, ты у меня самый лучший, сынок!" - сказал военный.

Смотрите видео с возвращением украинских военных из российского плена:

Обмен пленными 19 июня / фото: скриншот

Один из освобожденных из плена защитников признался, что он всегда верил в то, что он рано или поздно сможет вернуться домой.

"Я всегда надеялся, я ждал этого ... Я должен сказать, что там много ребят есть таких, которые сидят и ждут", - сказал он.

Другим военным сообщили очень хорошие известия. Один узнал о том, что совсем скоро станет дедушкой. "Папа, я беременна", - сказала защитнику дочь и он так растрогался, что расплакался от счастья.

Один из освобожденных защитников узнал, что уже в ближайшие дни он сможет присутствовать на венчании детей.

"А вы знаете, мы на следующей неделе должны были венчаться с Юрой. - Ну все, я буду!"

Смотрите видео с возвращением украинских военных из российского плена:

Обмен пленными 19 июня / фото: скриншот

Обмен пленными - последние новости по теме

19 июня Украина и Россия провели новый обмен пленными. Из российского плена удалось освободить военных Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Это украинские защитники, которые принимали участие в боях на Донетчине, Луганщине, Запорожье, Харьковщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июня между Украиной и Россией состоялся уже четвертый за неделю обмен военнопленными. Некоторые из освобожденных украинских бойцов уже успели связаться с родными. Президент Владимир Зеленский обнародовал соответствующее видео.

Как отметил глава государства, среди тех, кто вернулся домой, есть много защитников, которые находились в плену еще с 2022 года. Это военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта.

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