"США могут начать проигрывать": прогноз мощного удара Трампа по РФ

Среди умеренных республиканцев есть те, кто не будет слепо ориентироваться на Дональда Трампа, говорит Владимир Огрызко.

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Появился прогноз ведения новых санкций США против РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Главное из заявлений Огрызко:

Республиканцы понимают, что ситуацию надо менять

Трамп до сих пор не видит ничего плохого в Путине

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал вопрос о том, почему Вашингтон медлит с новыми санкциями против РФ.

"Трамп же не живет в космосе - он существует в рамках американской политической элиты, а она очень разная", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил о том, что одним из инициаторов жестких санкций против РФ является сенатор Линдси Грэм.

"И таких, как он, в Республиканской партии немало. Они понимают, что ситуацию надо менять, иначе США реально начнут отступать и проигрывать", - отметил он.

Дипломат поясняет, что даже среди умеренных республиканцев есть те, кто не будет слепо ориентироваться на Трампа.

/ Инфографика: Главред

"Впереди, через полтора года, выборы, и если позиции Трампа начнут снижаться (а есть серьезные основания полагать, что именно так и будет), то почему эти республиканцы, которые стремятся переизбраться в Конгресс или Сенат, должны следовать за ним безоговорочно?", - уточняет он.

Бывший глава МИД также не сбрасывает со счетов и внешний фактор.

"То, что происходит в Европе, визиты западных лидеров - все это, хоть и по капле, но влияет на его сознание. Да, пока эффективность этого влияния невелика, ведь Трамп до сих пор не видит ничего плохого в Путине и ставит Украину и Россию на одну ступень. Но, как говорится, вода камень точит. Поэтому будем надеяться", - добавил Огрызко.

Смотрите видео - интервью Владимира Огрызко:

Санкции против РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп может ввести новые санкции против РФ. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.

Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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