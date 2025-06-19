Тайная сделка Трампа и Путина раскрыта - чем обернется для Украины война США против Ирана

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и участие США в войне против Ирана сместит фокус с агрессии РФ, но не сможет сильно повлиять на Украину.

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Чем обернется для Украины война США против Ирана / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Трамп согласовал атаки США по Ирану - что станет целью

Стоит ли ждать ядерной войны и как вмешательство США в войну против Ирана повлияет на Украину

Что предусматривает тайное соглашение Трампа и Путина по Украине

Соединенные Штаты традиционно демонстрируют военную доблесть, разгоняя песчаные бури в слабых государствах вроде Ирака, Сирии или Йемена. Кроме того, заявления первых лиц США могут свидетельствовать о возможной подготовке к вступлению в войну против Ирана на стороне Израиля.

Однако, когда речь заходит о сильном противнике с реальными средствами ответного удара, например России, американская решимость имеет привычку сдуваться. Даже ужесточение санкций против страны-агрессора России, которая начала крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой и продолжает террористические ракетно-дронные удары по Украине - становится для США задачей со звездочкой, на которую Белый дом так и не может решиться.

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Главред выяснил, решатся ли США полностью втянуться в войну на Ближнем Востоке и какие последствия это принесет для Украины.

Что говорил Трамп о войне Израиля против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к окончательной победе над Ираном, чтобы страна не представляла ядерной угрозы, передает CNN.

"Я тоже не хочу вмешиваться, но я уже 20 лет - а может, и больше - говорю, что Иран не может иметь ядерного оружия... Они его используют. Я верю, что они его используют", - сказал президент США.

Хотя он не ищет войны, по его словам, в случае выбора между военным конфликтом и допущением появления ядерного оружия у Тегерана, США примут необходимые меры. В то же время Трамп предположил, что, возможно, до войны и не дойдет.

Будут ли США участвовать в войне против Ирана

Что касается участия США в конфликте, он отметил, что имеет планы действий в ситуации с Ираном, но предпочитает принимать окончательные решения в последний момент, ведь во время войны обстоятельства могут стремительно меняться.

"У меня скоро встреча в Военной комнате, Ситуационной комнате, как некоторые люди ее называют. Так что мы встретимся, мы увидим. Мы в разгаре этого", - добавил глава Белого дома.

Дональд Трамп / Фото: скриншот

На вопрос о возможной смене иранского режима, Трамп заявил, что имеет соответствующий план, но пока не готов его раскрывать. Он снова упомянул о вероятности заключения нового ядерного соглашения, намекнув, что Иран якобы заинтересован в переговорах, хотя в Тегеране это отрицают. Несмотря на это, президент США заверил, что не исключает возможности встречи с иранскими представителями.

Как в США объясняют возможные удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп может принять решение о военном вмешательстве против Ирана с целью остановить его ядерную программу. На это намекнул вице-президент США Джей Ди Вэнс в заметке в сети X, указав, что Иран имел возможность развивать гражданскую ядерную энергетику без высокого уровня обогащения урана, но сознательно нарушил условия нераспространения.

Вэнс подчеркнул, что Трамп до сих пор действовал осторожно, сосредотачивая внимание на безопасности военных и гражданских. Однако теперь, по его мнению, президент может считать необходимым прибегнуть к более жестким шагам, чтобы остановить ядерные амбиции Тегерана.

Джей Ди Вэнс / Фото: senate.gov

"Это решение, в конце концов, принадлежит президенту. И, конечно, люди правы, когда обеспокоены внешними проблемами после последних 25 лет идиотской внешней политики. Но я считаю, что президент заслужил определенное доверие в этом вопросе. И увидев это вблизи, я могу заверить вас, что он заинтересован только в том, чтобы использовать американскую армию для достижения целей американского народа. Что бы он ни делал, он сосредоточен на этом".

Трамп согласовал атаки США по Ирану

По данным The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп уже одобрил план нанесения удара по иранским ядерным объектам, в частности по подземному комплексу Фордо, который способно пробить только американское высокоточное оружие. О своем решении глава Белого дома сообщил советникам в закрытом формате еще во вторник.

Несмотря на это, окончательный приказ пока не отдан, ведь Трамп продолжает надеяться, что Иран согласится на новую ядерную сделку под давлением. В комментариях журналистам он намекнул, что решение еще не принято окончательно, однако пообещал "важные события" уже в ближайшие дни или неделю.

Фордо / Инфографика: Главред

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в федеральных структурах США, в Вашингтоне уже активно готовятся к вероятному началу военной операции. Руководство нескольких ведомств начало подготовительные действия, что свидетельствует о настройке инфраструктуры для прямого конфликта с Ираном.

По словам источников, удар может произойти уже в ближайшие выходные. В то же время несколько дней ожидания дают Тегерану шанс продемонстрировать готовность к уступкам - в частности по ограничению обогащения урана - с целью избежать удара США.

Стоит ли ждать ядерной войны и как вмешательство США в войну против Ирана повлияет на Украину

Политический аналитик Александр Кочетков в комментарии Главреду высказал мнение, что в случае, если Иран таки создаст собственный ядерный арсенал, а Израиль это упустит, риск ядерного конфликта на Ближнем Востоке станет реальностью. Именно поэтому ситуация в регионе сейчас привлекает внимание всего мира.

"Израиль нам помогал, но тихо, прячась, чтобы не портить отношения с Россией. Израиль предоставил нам Patriot, но не напрямую - он передал его Штатам, которые несколько отремонтировали, модернизировали и только тогда передали нам. То есть Израиль Украине особо не помогает", - отметил он.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

В то же время, по его словам, обострение между Ираном и Израилем влияет прежде всего на фокус Соединенных Штатов, тогда как Европа, наоборот, не желает втягивания в новый конфликт и продолжает сосредотачиваться на поддержке Украины.

"А вот США, да, сосредоточатся именно на конфликте на Ближнем Востоке и будут именно на стороне Израиля, хотя формально будут притворяться миротворцами. Но США сейчас не то что не помогают Украине, а помогают России и являются ее партнером, если судить по действиям и заявлениям американцев", - сказал аналитик.

Кочетков отмечает, что уменьшение внимания США к Украине не станет критическим, ведь американская помощь в последнее время и так постепенно сокращалась. Более того, определенное отстранение Вашингтона может даже сыграть на пользу Киеву, учитывая риторику, которая иногда намекает, что войну можно было бы прекратить, если бы Украина уступила России.

"Поэтому в мире будет сохраняться два центра напряжения - Украина и все, что происходит вокруг Израиля", - резюмировал он.

Трамп обменял Иран на Украину - что предусматривает тайное соглашение Трампа и Путина

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что израильская авиация успешно захватила контроль над иранским воздушным пространством. В подтверждение этого он привел факты применения прямопадающих авиабомб по целям в самой столице Ирана, что свидетельствует об отсутствии эффективной противовоздушной обороны со стороны Тегерана.

По словам эксперта, 16 июня штаб ЦАХАЛ официально объявил о завершении первого этапа операции, который заключался в уничтожении руководящих фигур в Иране как в военной, так и политической и экономической сферах, а также в поражении наземных объектов, доступных для авиации.

Олег Жданов / Фото: скриншот

Жданов отметил, что Израиль самостоятельно не сможет реализовать второй этап операции, поскольку не имеет противобункерных бомб, ведь такие есть только в арсенале США. Их применение предусматривает использование тяжелых бомбардировщиков, которые сбрасывают боеприпасы непосредственно на подземные цели.

Это, по мнению эксперта, может объяснять неожиданный отъезд Дональда Трампа с саммита. По его словам, Соединенные Штаты, вероятно, готовятся к прямому участию в конфликте на стороне Израиля.

"Поэтому наша война Трампа больше не интересует. Фактически состоялся размен Ирана на Украину. При этом Трамп говорит, что санкции против России он вводить не будет, "Путин - классный парень", и он обижен. По сути, Трамп дает Путину карт-бланш делать все, что он хочет. США воюют с Израилем в обнимку против Ирана, а Россия может разбираться с Украиной. Обратите внимание, Трамп не просто отказался вводить санкции, а еще и потроллил Европу, сказав, чтобы европейцы вводили санкции, если им надо. Одним словом, как я понимаю, Трамп завершил разворот в сторону Российской Федерации", - сказал он.

Кроме того, военный эксперт, отвечая на вопрос о том, что предусматривает "сделка с Россией" о которой так часто говорил Трамп, отметил, что она предусматривает размен Ирана на Украину.

"Да, она (сделка - ред.) состоялась. Более того, Трамп даже хотел легализовать Путина на международной арене, назначив его переговорщиком между Ираном и Израилем. Однако Мерц сказал, что это уже перебор. Собственно, поэтому Трамп и обиделся, поссорился с европейцами, хлопнул дверью и уехал досрочно с саммита", - утверждает он.

В то же время, Жданов подчеркнул, что в политическом и военном плане последствий для Украины от такой позиции Трампа не будет.

"Мы и так уже испытали на себе все. Скажите, чего мы еще не испытали? Ящик Пандоры (применение ядерного оружия - ред.) вряд ли кто-то рискнет открыть. Тем более, Путин хочет завоевать Украину, а не получить в свое распоряжение ядерную помойку. Да и Европа, какой бы трусливой она ни была, не захочет получить над собой радиоактивное облако. Российские пропагандисты рисуют, что ядерное облако в случае ядерного удара по Украине пойдет на Европу, но оно же может пойти и на Москву. Поэтому я думаю, что до ядерки не дойдет. Если ты хочешь что-то завоевать, ты это портить не будешь - товар надо беречь", - добавил он.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Чем закончится война на Ближнем Востоке

Политический аналитик Александр Кочетков высказал мнение, что дальнейшая эскалация между Ираном и Израилем, скорее всего, будет сдержана, ведь ни одна из сторон не заинтересована в перерастании конфликта в ядерную войну. В частности, Иран осознает, что не сможет выдержать открытого столкновения с Израилем, который значительно превосходит его в технологическом плане. К тому же, в Израиле война - это дело всего общества, а не только военных. Поэтому Тегеран не стремится к войне, понимая ее потенциальные последствия, особенно в условиях возможной поддержки Израиля со стороны США и частично Великобритании.

"Скорее всего, стороны будут искать вариант определенной договоренности, чтобы Иран не перешел к серийному производству ядерного оружия. Ведь экспериментальное ядерное оружие Иран имеет, а вот серийное его производство попытаются предотвратить", - резюмировал эксперт.

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