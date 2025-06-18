'США завершили разворот в сторону РФ': стало известно, на что Трамп обменял Украину

Трамп завершил свой разворот в сторону России и согласился фактически обменять Украину и войну Израиля против Ирана, отметил Жданов.

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Трамп завершил разворот в сторону России - на что он обменял Украину / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

О чем сказал Жданов:

Трамп знал о массированном ударе РФ по Украине, но сделал вид, что впервые об этом слышит

Второй этап войны против Ирана предусматривает вмешательство США и применение противобункерных бомб

Фактически состоялся обмен Ирана на Украину

Дональд Трамп демонстративно отвернулся от войны в Украине, зато сделал ставку на поддержку Израиля в конфликте с Ираном, фактически оставив Путину свободное пространство для действий. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По словам Жданова, сразу по прибытии в Вашингтон Трамп должен был получить информацию о массированном ракетном ударе России по Украине и его последствиях для Киева. С ним был госсекретарь Рубио, а Госдеп должен был оперативно предоставить все необходимые данные, поэтому Трамп, скорее всего, уже должен был быть осведомлен по крайней мере о самом факте атаки.

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Впрочем, он вел себя так, будто ничего не знает. В то же время на замечание Макрона относительно его досрочного отъезда с саммита G7 Трамп отреагировал мгновенно, фактически намекнув, что США готовятся к участию в войне против Ирана.

"Вспомните, как прошлым летом США вдруг начали восстанавливать старую заброшенную авиабазу в Индийском океане, расположенную на маленьком островке. Зимой на этот островок внезапно прилетели 10 стратегических бомбардировщиков. Тогда я говорил, что это довольно большой риск - собрать такое количество "стратегов" на такой маленькой базе и подвергнуть их опасности. Теперь все стало на свои места", - сказал эксперт.

Жданов отметил, что израильская авиация фактически обеспечила контроль над воздушным пространством Ирана, об этом свидетельствует применение прямопадающих бомб по целям в Тегеране вместо ракет. По официальной информации штаба ЦАХАЛ, 16 июня завершился первый этап операции, который предусматривал уничтожение иранского военного, политического и экономического руководства, а также поражение открытых объектов, которые были уязвимыми для израильских ударов.

Однако самостоятельно Израиль не сможет реализовать второй этап - для этого нужны противобункерные бомбы, которые есть только у Соединенных Штатов. Эти боеприпасы предназначены для сброса с бомбардировщиков на подземные цели.

"Вот, вероятно, почему Трамп уехал с саммита: США готовятся вступить в войну против Ирана на стороне Израиля. Так что наша война Трампа больше не интересует. Фактически состоялся обмен Ирана на Украину. При этом Трамп говорит, что санкции против России он вводить не будет, "Путин - классный парень", и он обижен. В принципе, Трамп дает Путину карт-бланш делать все, что он хочет. США воюют с Израилем в обнимку против Ирана, а Россия может разбираться с Украиной", - сказал он.

Также Жданов обратил внимание, что Трамп не просто не поддержал идею санкций против РФ, но и иронизировал по этому поводу, предложив, чтобы это делала Европа, если она считает это нужным.

"Одним словом, как я понимаю, Трамп завершил разворот в сторону Российской Федерации", - резюмировал он.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Вашингтон рассматривает возможность командировки специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога в Беларусь. Такой дипломатический шаг может быть частью стратегии усиления влияния на президента России Владимира Путина через альтернативные каналы.

В ночь с 16 на 17 июня Россия осуществила масштабную атаку на Киев, в результате которой погибли более 20 человек. Несмотря на масштаб трагедии, официальная реакция посольства США в Украине появилась только на следующий день.

Этот обстрел произошел вскоре после того, как США передали на Ближний Восток партию из 10 тысяч боеприпасов для противодействия дронам, которые ранее планировалось передать Украине. Об этом сообщил источник в Службе безопасности Украины в комментарии изданию The Washington Post.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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