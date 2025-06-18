ГУР провело операцию в тылу: детали уничтожения главного коллаборанта Бердянска

Главное управление разведки сообщило о ликвидации предателя, который работал на оккупантов во временно оккупированном Бердянске.

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Михаил Грицай добровольно присоединился к оккупационной власти и занимал должность в администрации захватчиков после захвата города / Коллаж: Главред, фото: Главред, Миротворец

Кратко:

В Бердянске застрелили Михаила Грицая

Он сотрудничал с российскими оккупантами с 2022 года

Грицая заочно подозревали в государственной измене

18 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области был уничтожен коллаборационист и государственный изменник Михаил Грицай. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, Грицай - уроженец Полтавщины, жил в Бердянске. До полномасштабного вторжения возглавлял ячейку партии "Социалистическая Украина". После оккупации города в 2022 году добровольно пошел на сотрудничество с российскими войсками и получил должность в оккупационной администрации.

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Он исполнял обязанности так называемого "и.о. городского головы" и одновременно занимался вопросами инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Как отмечает ГУР, предатель активно занимался хищением украинской государственной собственности в пользу оккупантов.

Также его обвиняют в военных преступлениях - в частности, в участии в терроре местного населения, выдаче проукраинских граждан россиянам и причастности к созданию застенков в городе.

В апреле 2022 года Грицаю было заочно объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

ГУР МО Украины отмечает:

"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие".

Успешные операции ГУР - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили мощную атаку, в результате которой был выведен из строя сайт российской железной дороги (РЖД). Об этом 8 июня сообщили СМИ со ссылкой на источники в украинской разведке.

В ночь на 31 мая на временно оккупированной территории Запорожской области взрывом был уничтожен военный эшелон российских оккупационных сил, сообщили в ГУР.

Кроме того, агенты ГУР осуществили дерзкую операцию на территории российского города Кенигсберг (рус. Калининград). Целью атаки стала промышленная электроподстанция. Отмечается, что операция состоялась 14 июня около 4 часов утра. В результате действий ГУР Россия понесла убытки на почти 5 миллионов долларов.

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Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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