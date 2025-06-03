РФ может осуществить массированный ракетный удар по Украине: в ГУР назвали цифры

У Кремля есть достаточно ракет для удара по Украине в ответ на операцию СБУ "Паутина" и поражения самолетов стратегической авиации, отмечают СМИ.

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Сколько ракет осталось у России и сколько она производит ежемесячно / Коллаж Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua

О чем говорится в материале:

РФ может готовить ответ на операцию "Паутина"

Россия имеет дальнобойное вооружение и ракеты для массированного удара по Украине

Известно, сколько ракет Россия производит в месяц

Россия, вероятно, готовится к мощному ответу на операцию "Паутина", в результате которой было выведено из строя 34% ее стратегической авиации, предупредила The New York Times, ссылаясь на источники среди американских чиновников. Среди потенциальных направлений атаки рассматривается энергетическая инфраструктура Украины. Также не исключены новые массированные удары с применением баллистических ракет средней дальности, ресурсов для чего у Кремля пока достаточно. В ГУР в ответ на запрос NV рассказали, сколько ракет РФ способна производить в течение месяца.

По состоянию на середину мая 2025 года, по данным Главного управления разведки, Россия хранила значительные запасы различных типов ракет, в том числе баллистических, крылатых, гиперзвуковых и зенитных:

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почти 600 баллистических ракет "Искандер-М",

более 100 гиперзвуковых "Кинжалов",

около 300 крылатых ракет "Искандер-К",

более 300 ракет X-101,

более 400 ракет "Калибр",

до 300 единиц X-22/32,

около 700 ракет "Оникс" и "Циркон",

60 северокорейских ракет KN-23,

примерно 11 тысяч зенитных ракет для систем С-300П/С-400.

Кроме того, Россия продолжает активно восстанавливать ракетные запасы. Как сообщает Главное управление разведки, в течение одного месяца государство-агрессор способно изготавливать:

от 60 до 70 ракет "Искандер-М",

около 10-15 единиц "Кинжал",

20-30 "Искандер-К",

60-70 ракет типа Х-101,

25-30 "Калибров", до 10 Х-32,

20-30 ракет "Оникс" и "Циркон".

Как и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 июня российские войска атаковали город Сумы. По данным Сумской областной военной администрации в результате обстрела, есть погибшие и много раненых.

Кроме того, в ночь с 31 мая на 1 июня, начиная с 19:30, армия РФ осуществила масштабную воздушную атаку по Украине, использовав 479 единиц воздушного вооружения. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, было зафиксировано попадание по 18 объектам в разных областях страны.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинская операция по уничтожению российской стратегической авиации может временно снизить способность России осуществлять дальнейшие массированные удары по Украине.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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