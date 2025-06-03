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РФ может осуществить массированный ракетный удар по Украине: в ГУР назвали цифры

Юрий Берендий
3 июня 2025, 18:01
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У Кремля есть достаточно ракет для удара по Украине в ответ на операцию СБУ "Паутина" и поражения самолетов стратегической авиации, отмечают СМИ.
РФ может осуществить массированный ракетный удар по Украине: в ГУР назвали цифры
Сколько ракет осталось у России и сколько она производит ежемесячно / Коллаж Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua

О чем говорится в материале:

  • РФ может готовить ответ на операцию "Паутина"
  • Россия имеет дальнобойное вооружение и ракеты для массированного удара по Украине
  • Известно, сколько ракет Россия производит в месяц

Россия, вероятно, готовится к мощному ответу на операцию "Паутина", в результате которой было выведено из строя 34% ее стратегической авиации, предупредила The New York Times, ссылаясь на источники среди американских чиновников. Среди потенциальных направлений атаки рассматривается энергетическая инфраструктура Украины. Также не исключены новые массированные удары с применением баллистических ракет средней дальности, ресурсов для чего у Кремля пока достаточно. В ГУР в ответ на запрос NV рассказали, сколько ракет РФ способна производить в течение месяца.

По состоянию на середину мая 2025 года, по данным Главного управления разведки, Россия хранила значительные запасы различных типов ракет, в том числе баллистических, крылатых, гиперзвуковых и зенитных:

видео дня
  • почти 600 баллистических ракет "Искандер-М",
  • более 100 гиперзвуковых "Кинжалов",
  • около 300 крылатых ракет "Искандер-К",
  • более 300 ракет X-101,
  • более 400 ракет "Калибр",
  • до 300 единиц X-22/32,
  • около 700 ракет "Оникс" и "Циркон",
  • 60 северокорейских ракет KN-23,
  • примерно 11 тысяч зенитных ракет для систем С-300П/С-400.

Кроме того, Россия продолжает активно восстанавливать ракетные запасы. Как сообщает Главное управление разведки, в течение одного месяца государство-агрессор способно изготавливать:

  • от 60 до 70 ракет "Искандер-М",
  • около 10-15 единиц "Кинжал",
  • 20-30 "Искандер-К",
  • 60-70 ракет типа Х-101,
  • 25-30 "Калибров", до 10 Х-32,
  • 20-30 ракет "Оникс" и "Циркон".
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Как и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 июня российские войска атаковали город Сумы. По данным Сумской областной военной администрации в результате обстрела, есть погибшие и много раненых.

Кроме того, в ночь с 31 мая на 1 июня, начиная с 19:30, армия РФ осуществила масштабную воздушную атаку по Украине, использовав 479 единиц воздушного вооружения. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, было зафиксировано попадание по 18 объектам в разных областях страны.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинская операция по уничтожению российской стратегической авиации может временно снизить способность России осуществлять дальнейшие массированные удары по Украине.

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Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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