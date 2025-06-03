Новый президент Польши впервые сделал заявление об Украине и обратился к Зеленскому

Кароль Навроцкий подчеркнул, что Польша остается главным союзником Украины в противостоянии российской агрессии и заявил о важности диалога.

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Новый президент Польши впервые сделал заявление об Украине / Коллаж Главред, фото: wikipedia, УНИАН

О чем говорится в материале:

Навроцкий ответил на поздравления Владимира Зеленского

Новоизбранный президент Польши призвал продолжить сотрудничество для преодоления исторических противоречий

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий поблагодарил Владимира Зеленского за поздравления с победой на выборах и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Польшей и Украиной. В заметке в соцсети Х он подчеркнул важность конструктивного диалога и необходимость урегулирования исторических вопросов.

"Уважаемый президент Зеленский, спасибо за Ваше сообщение. Я с нетерпением жду продолжения партнерства между нашими странами, основанного на взаимном уважении и понимании", - подчеркнул Навроцкий. видео дня

Навроцкий также отметил, что Польша остается самым преданным союзником Украины в противостоянии российской агрессии, поскольку никто не понимает этой угрозы лучше. Он выразил уверенность, что обе страны продолжат сотрудничать ради общего благосостояния, преодоления исторических противоречий и формирования безопасного будущего.

Заявления Навроцкого об Украине - результаты выборов в Польше

Напомним, как ранее сообщал Главред, после подсчета 100% бюллетеней на президентских выборах в Польше Государственная избирательная комиссия официально объявила победителем кандидата от партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого, который получил 50,89% голосов избирателей - это 10 606 628 голосов. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Кароль Навроцкий, известный своей антиукраинской риторикой, еще в январе 2025 года, будучи кандидатом, заявлял, что не видит Украину в ЕС или НАТО до тех пор, пока она не признает ответственность за Волынскую трагедию 1943 года. По словам политика, государство, которое не может признать "жестокое преступление против 120 тысяч соседей", не имеет права входить в международные союзы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск жестко раскритиковал такие высказывания, назвав их "государственной изменой".

В то же время Главред рассказал и о новой первой леди Польши - Марте Навроцкой, которая активно поддерживала мужа на протяжении всей предвыборной кампании.

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Что известно о Кароле Навроцком Кароль Тадеуш Навроцкий (польск. Karol Tadeusz Nawrocki; род. 3 марта 1983) - новоизбранный президент Польши, польский историк, общественный и политический деятель и деятель местного самоуправления. С 2021 года возглавляет Институт национальной памяти. Он считает себя "гражданским кандидатом", который положит конец "польско-польской войне". Заявил, что готов поддержать "любое польское правительство, которое требует эксгумации польских жертв на Волыни", а вопрос истории и социальной ответственности называет своими "разграничительными линиями". Осуждает попытки преуменьшить последствия Волынской трагедии для улучшения польско-украинских отношений. Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО или Евросоюзе, пока страна не признает ответственности за геноцид поляков на Волыни. Некоторые СМИ характеризуют его позицию как антиукраинскую. Поддерживает завершение российско-украинской войны мирным соглашением, но утверждает, что вопрос территориальных уступок должно решать европейское сообщество, а также сама Украина. Также решительно выступает против России, утверждая, что она "является империалистической по своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор", сообщает Википедия.

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