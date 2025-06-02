Новая первая леди Польши: что известно про жену Кароля Навроцкого

Марта Навроцкая разделяет ценности мужа и была важным элементом его предвыборной кампании.

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Кто стал первой леди Польши в 2025 году - факты про Марту Навроцкую / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marta_nawrocka_

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Кто такая Марта Навроцкая

Чем занимается новая первая леди Польши

2 мая 2025 года, после подсчета 100% голосов газета Wyborcza сообщила о победе кандидата от партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше. Главред расскажет о новой первой леди Польши Марте Навроцкой, которая активно поддерживала мужа во время его предвыборной кампании.

Как и ее муж, 39-летняя Марта Навроцкая родом из города Гданьск. Выпускница факультета права и администрации Гданьского университета. Свой профессиональный путь начала в Таможенной службе Польши, однако позже сменила карьерный вектор.

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С 2017 года Навроцкая - в Национальной фискальной администрации (KAS). Специализацией новой первой леди Польши является борьба с так называемой "мафией НДС" и незаконными азартными играми, а также сокращение налогового разрыва в Польше.

Кто стал первой леди Польши в 2025 году - факты про Марту Навроцкую / instagram.com/marta_nawrocka_

Кароль и Марта Навроцкие вместе воспитывают троих детей: сыновей Даниеля и Антони, и дочь Катажину. Даниель является приемным сыном нового президента Польши - политик познакомился с будущей женой, когда мальчику было два года. Тем не менее Навроцкий вырастил его, как собственного ребенка. Сейчас уже взрослый Даниель пробует свои силы в журналистике и интересуется политикой - в 2024 году баллотировался в городской совет Гданьска от партии "Право и справедливость".

"Меня покорило то, что для Кароля не было препятствием то, что мне 19 лет и у меня есть двухлетний сын", - рассказывала Марта Навроцкая о начале отношений с мужем. Он же отзывается о своей первой леди, как о жене, матери своих детей и верном друге, на которого всегда можно положиться.

Свадебное фото Кароля и Марты Навроцких / instagram.com/marta_nawrocka_

Кароль и Марта Навроцкие с детьми / instagram.com/marta_nawrocka_

На время предвыборной кампании мужа Марта Навроцкая взяла отпуск, и являлась активной участницей различных мероприятий, связанных с грядущими выборами. "Я не могу представить, как можно не поддержать своего мужа в этом важном путешествии. Я приостановила свою профессиональную деятельность на время избирательной кампании, так что, без сомнения, Кароль и Вы можете рассчитывать на меня", - написала в феврале 2025 года в своем Instagram Навроцкая.

Марта Навроцкая присоединилась к предвыборной кампании мужа / instagram.com/marta_nawrocka_

Своими появлениями на публике она подчеркивала традиционализм и семейные ценности. "Первая леди - это не знаменитость и не активистка. Это тот человек, который должен оказывать поддержку и показывать, что у государства крепкие основы", - убеждена жена Кароля Навроцкого.

Кароль Навроцкий с женой Мартой / instagram.com/marta_nawrocka_

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