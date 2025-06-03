'Сумы становятся прифронтовым городом': известно, как далеко могут зайти оккупанты

Эксперт сказал, смогут ли россияне продвинуться к областному центру.

https://glavred.info/front/sumy-stanovyatsya-prifrontovym-gorodom-izvestno-kak-daleko-mogut-zayti-okkupanty-10670237.html Ссылка скопирована

Наступление РФ в Сумской области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

РФ пытается расширить плацдарм наступления в Сумской области

Россияне смогли продвинуться на 6-8 км вглубь Сумщины

Сейчас враг, вероятно, упрется в фортификации

Армия страны-агрессора России пытается расширить наступательный плацдарм в Сумской области, но пока оккупанты дошли до первой линии украинских фортификаций. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

В частности, он высказал мнение, что Сумы становятся прифронтовым городом.

видео дня

"У врага есть немалое количество дальнобойных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, вроде Урагана или Смерча, и соответственно, скорее всего, эти системы на этот раз были применены для того, чтобы ударить по центру областного центра", - подчеркнул он.

По его словам, враг применяет оружие неизбирательного действия, и на этот раз враг использовал боевую часть с кассетными боеприпасами. От этих кассетных боеприпасов растет количество пораженных людей.

"Вражеская армия пытается расширить плацдарм так называемой санитарной зоны на приграничье Сумщины и пытается продвинуться чем ближе к нашему областному центру", - отметил Селезнев.

Он также добавил, что россияне смогли ворваться на 6-8 км вглубь Сумщины на участке шириной 15 км.

"Дальше (оккупанты, - ред.) вряд ли смогут идти, потому что именно на таких расстояниях начинается сеть инженерных технических сооружений, фортификаций, которые в свое время были построены военно-гражданской администрацией и соответствующими должностными лицами. Сейчас, скорее всего, враг упрется в те фортификации, и вероятность его продвижения вперед дальше ближе к областному центру будет напрямую зависеть от ресурсных возможностей, которые враг будет готов тратить для реализации этого плана", - подытожил эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что оккупационная армия РФ в приграничье Сумской области продолжает направлять пехоту в пределах Юнаковской и Хотинской общин. Враг пытается расширить зону захода пехотных групп на территорию Украины.

Аналитики Института изучения войны сообщали, что в Сумской области враг действует малыми группами, пытаясь проникать в приграничные села, чтобы закрепиться.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что самыми горячими направлениями на фронте сейчас являются Сумское и Покровское. Однако украинские военные делают все, чтобы сдержать вражеское нашествие.

Читайте также:

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред