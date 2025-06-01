Есть погибшие и раненые: РФ ударила ракетами по расположению учебного подразделения ВСУ

Командование Сухопутных войск проведет служебное расследование для выяснения всех обстоятельств и причин потерь среди личного состава, отметили в ВСУ.

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Россия нанесла удар по расположению одного из учебных подразделений ВСУ / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

РФ ударила по расположению одного из учебных подразделений ВСУ

Военные на момент обстрела находились в укрытиях

По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых

1 июня российские оккупационные войска осуществили ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В результате атаки есть погибшие и раненые военные, сообщают в командовании Сухопутных войск.

Отмечается, что на момент удара не проводились ни строевые мероприятия, ни массовые сборы. После объявления воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Всем пострадавшим оказывают необходимую квалифицированную медицинскую помощь.

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"По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых. Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования "Восток" также будут оказывать полное содействие работе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что если будет установлено, что гибель или ранения военнослужащих стали следствием действий или бездействия должностных лиц, виновные понесут строгую ответственность.

Параллельно внедряются дополнительные меры безопасности для защиты жизни и здоровья личного состава в условиях ракетных и авиационных ударов врага по тыловым территориям.

"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших", - резюмируется в сообщении.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская активность на фронте заметно возросла. Президент Владимир Зеленский сообщил, что самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.

В Сумской области зафиксировано продвижение российских сил, оккупанты прорвали новый участок украинской границы. Об этом свидетельствуют обновленные карты от аналитического проекта DeepState.

По состоянию на 31 мая российские войска, вероятно, захватили не менее 18 населенных пунктов в Украине за последнюю неделю. Такую оценку дает аналитик BILD по исследованию открытых источников Юлиан Рёпке.

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Что известно о Сухопутных войсках Украины? Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

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