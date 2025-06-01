Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Есть погибшие и раненые: РФ ударила ракетами по расположению учебного подразделения ВСУ

Юрий Берендий
1 июня 2025, 12:40обновлено 1 июня, 13:10
536
Командование Сухопутных войск проведет служебное расследование для выяснения всех обстоятельств и причин потерь среди личного состава, отметили в ВСУ.
Есть погибшие и раненые: РФ ударила ракетами по расположению учебного подразделения ВСУ
Россия нанесла удар по расположению одного из учебных подразделений ВСУ / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • РФ ударила по расположению одного из учебных подразделений ВСУ
  • Военные на момент обстрела находились в укрытиях
  • По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых

1 июня российские оккупационные войска осуществили ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В результате атаки есть погибшие и раненые военные, сообщают в командовании Сухопутных войск.

Отмечается, что на момент удара не проводились ни строевые мероприятия, ни массовые сборы. После объявления воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Всем пострадавшим оказывают необходимую квалифицированную медицинскую помощь.

видео дня

"По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых. Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования "Восток" также будут оказывать полное содействие работе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что если будет установлено, что гибель или ранения военнослужащих стали следствием действий или бездействия должностных лиц, виновные понесут строгую ответственность.

Параллельно внедряются дополнительные меры безопасности для защиты жизни и здоровья личного состава в условиях ракетных и авиационных ударов врага по тыловым территориям.

"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших", - резюмируется в сообщении.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская активность на фронте заметно возросла. Президент Владимир Зеленский сообщил, что самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.

В Сумской области зафиксировано продвижение российских сил, оккупанты прорвали новый участок украинской границы. Об этом свидетельствуют обновленные карты от аналитического проекта DeepState.

По состоянию на 31 мая российские войска, вероятно, захватили не менее 18 населенных пунктов в Украине за последнюю неделю. Такую оценку дает аналитик BILD по исследованию открытых источников Юлиан Рёпке.

Другие новости:

Что известно о Сухопутных войсках Украины?

Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевой мощи, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ракетный удар Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощный пожар на аэродроме Оленья: повреждено более 40 самолетов врага, детали

Мощный пожар на аэродроме Оленья: повреждено более 40 самолетов врага, детали

13:47Война
Есть погибшие и раненые: РФ ударила ракетами по расположению учебного подразделения ВСУ

Есть погибшие и раненые: РФ ударила ракетами по расположению учебного подразделения ВСУ

12:40Война
Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара

Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара

12:09Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Новая любовь, приключения и рост: астрологи назвали 5 счастливчиков этого лета

Новая любовь, приключения и рост: астрологи назвали 5 счастливчиков этого лета

Что нельзя делать с водой 1 июня: строгие приметы и запреты

Что нельзя делать с водой 1 июня: строгие приметы и запреты

Почему 1 июня нельзя стирать и убирать: какой праздник и день ангела

Почему 1 июня нельзя стирать и убирать: какой праздник и день ангела

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

Последние новости

13:52

В Украине изменили условия начисления жилищных субсидий: кто может получить

13:47

Мощный пожар на аэродроме Оленья: повреждено более 40 самолетов врага, деталиВидео

13:04

Ответ на наступление РФ: известно, может ли Украина добиться перелома на фронтеВидео

12:41

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 июня

12:40

Есть погибшие и раненые: РФ ударила ракетами по расположению учебного подразделения ВСУ

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
12:33

Тест - положительный: популярная украинская певица намекнула на беременностьВидео

12:31

Война усилится, РФ будет наступать все лето: раскрыты новые планы ПутинаВидео

12:09

Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара

12:00

Серия катастроф в РФ: разрушены мосты, есть погибшие — Украина раскрыла план Кремля

Реклама
11:45

"Ситуация не простая": в ГПСУ назвали основные направления наступления РФ на Сумщине

11:22

У Трампа выдвинули требования к Украине и России

11:12

Ситуация динамичная и непредсказуемая: каким будет курс доллара и евро до 8 июня

11:06

Китайский гороскоп на завтра 2 июня: Тиграм - депрессия, Лошадям - конфликты

10:34

Почему поляки будут блокировать путь Украины в ЕСмнение

10:27

У Зеленского раскрыли ситуацию в Сумской области и сделали заявление

10:21

Двигался в сторону Крыма: военный поезд оккупантов взорвали, детали от ГУР

10:16

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 июня: Весам - победа, Рыбам - давление

09:41

Сколько еще Путин способен воевать: назван прогноз и цель РоссииВидео

09:37

Новые цели: в ISW назвали 5 областей Украины, которые хочет оккупировать РФ

09:25

Гороскоп на завтра 2 июня: Львам - большая удача, Водолеям - новые возможности

Реклама
09:11

Роль Европы будет расти, именно она способна решать вопросымнение

08:55

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:50

Гороскоп на неделю со 2 по 8 июня: Ракам - конфликты, Девам выпадет шанс

08:49

Трамп примет решение по переговорам Украины и России: в США назвали сроки

08:46

Поставки сорваны: партизаны провели диверсию на железной дороге в Донецкой области

07:29

РФ ударила по Запорожью: повреждена инфраструктура и частные дома, деталиФотоВидео

07:10

Сколько лиц на рисунке: только гений угадает за 11 секунд

06:30

Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

05:25

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову уже вот-вот: кто в списке

04:35

Как правильно - "смажити" или "жарити": какой ошибки стоит избегатьВидео

03:47

Можно ли спать на кровати, на которой умер человек: священник дал ответ

03:22

Командование отчиталось о "чистках" в ТЦК и СП - первые подробности

02:44

Гороскоп на июнь 2025 для Близнецов: деньги, везение и любовьВидео

01:30

Четыре знака зодиака, которые имеют дар быть идеальными мамами

31 мая, суббота
23:23

Зеленский раскритиковал РФ из-за подготовки к новым переговорам

22:15

Огонь в 10 километрах от резиденции Путина: под Москвой вспыхнул пожар

22:15

РФ увеличила активность на фронте: Зеленский - о самых сложных направлениях

21:43

Итальянская принцесса влетела головой в стену на мотоцикле

21:42

Канцлер Германии летит к Трампу: СМИ узнали, о чем будут говорить

21:15

В семье Рианны случилась большая трагедия: что произошло

Реклама
20:41

Возле детской площадки: в Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу

20:18

Почти 30-градусная жара накрывает Украину: где будет жарче всего

19:33

Враг прорвал новый участок границы Украины: где есть продвижение

18:45

"У двух стран могут возникнуть проблемы": РФ может проверить НАТО "на слабо"Видео

18:41

Как может закончиться война в Украине: дипломат назвал 2 сценария

17:48

Что нельзя делать с водой 1 июня: строгие приметы и запреты

17:36

Резкий обвал или укрепление гривны: эксперт сказал, что будет с валютой в июне

17:25

В Житомире неизвестный бросил гранату в толпу и убежал: есть пострадавшиеФото

16:57

В 100 гривен уже не уложиться: в Украине подорожало самое доступное мясо

16:35

Развивает скорость до 750 км/ч: Россия атакует Украину новыми дронами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихАни ЛоракВиталий КозловскийКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяФилипп Киркоров
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять