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Война усилится, РФ будет наступать все лето: раскрыты новые планы Путина

Андрей Ганчук
1 июня 2025, 12:31
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Оккупанты будут наступать по всей линии фронта.
Дмитрий Снегирев, Россия, война
Россия будет наступать все лето, дедлайнов у Путина нет - Снегирев / Главред

Кратко:

  • В скором времени РФ усилит военную агрессию
  • Враг будет наступать все лето

Страна-оккупант Россия в ближайшем будущем усилит свои наступательные действия на фронте в Украине. Наступление будет длиться все лето. Под прикрытием так называемого мирного процесса вражеские силы усилят как наземные, так и воздушные боевые действия. Об этом заявил военно-политический аналитик, сопредседатель гражданской инициативы Права справа Дмитрий Снегирев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что у РФ нет дедлайнов по наступлению. Россияне будут проводить операции все лето.

"Не стоит говорить о дедлайнах, они постоянно не подтверждаются. У россиян нет никаких дедлайнов - это подтверждается и заявлением российского диктатора Путина, который говорил, что у них нет четких сроков по выполнению стратегических задач так называемой специальной военной операции. Сообщения об определенных дедлайнах - не более, чем информационные поводы.

Оккупанты будут наступать все лето. Максимально использовать этот период, потому что понимают: осенью ожидается бездорожье, которое мешает работать колесной и гусеничной технике, FPV-дронам, и значительно снижает возможности для дальнейшего продвижения", - отметил аналитик.

По его мнению, в ближайшем будущем ожидается обострение по всей линии фронта российско-украинской войны. Оккупанты будут имитировать переговорный процесс и вести наступление.

"Активизации боевых действий по всему российско-украинскому фронту, длина которого - 1200 километров. Россияне будут имитировать переговорный процесс и под прикрытием так называемых мирных договоренностей или предложений, резко усилят свои агрессивные действия. Как наземные, так и в воздухе - в последние дни мы уже видели усиление ударов аэродонамическими и аэробаллистическими средствами поражения по территории Украины", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Смотрите видео, в котором Снегирев рассказал о планах России на Сумскую область:

Наступление РФ в Сумской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, оккупационные войска России начали наступательные действия в Сумской области. По данным местных властей, враг захватил населенные пункты Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка. По информации DeepState, также россияне оккупировали Владимировку. Бои продолжаются.

В Сумской области идут тяжелые бои, сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Кроме того, враг атакует ракетами, "Шахедами", и насыщает поле боя дронами.

Ситуация в Сумской области, особенно в районах населенных пунктов Юнаковской и Хотинской общин – непростая, рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Штурмовые группы противника пытаются проникнуть вглубь территории Украины.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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