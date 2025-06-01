Война усилится, РФ будет наступать все лето: раскрыты новые планы Путина

Кратко:
- В скором времени РФ усилит военную агрессию
- Враг будет наступать все лето
Страна-оккупант Россия в ближайшем будущем усилит свои наступательные действия на фронте в Украине. Наступление будет длиться все лето. Под прикрытием так называемого мирного процесса вражеские силы усилят как наземные, так и воздушные боевые действия. Об этом заявил военно-политический аналитик, сопредседатель гражданской инициативы Права справа Дмитрий Снегирев.
В интервью Главреду он рассказал о том, что у РФ нет дедлайнов по наступлению. Россияне будут проводить операции все лето.
"Не стоит говорить о дедлайнах, они постоянно не подтверждаются. У россиян нет никаких дедлайнов - это подтверждается и заявлением российского диктатора Путина, который говорил, что у них нет четких сроков по выполнению стратегических задач так называемой специальной военной операции. Сообщения об определенных дедлайнах - не более, чем информационные поводы.
Оккупанты будут наступать все лето. Максимально использовать этот период, потому что понимают: осенью ожидается бездорожье, которое мешает работать колесной и гусеничной технике, FPV-дронам, и значительно снижает возможности для дальнейшего продвижения", - отметил аналитик.
По его мнению, в ближайшем будущем ожидается обострение по всей линии фронта российско-украинской войны. Оккупанты будут имитировать переговорный процесс и вести наступление.
"Активизации боевых действий по всему российско-украинскому фронту, длина которого - 1200 километров. Россияне будут имитировать переговорный процесс и под прикрытием так называемых мирных договоренностей или предложений, резко усилят свои агрессивные действия. Как наземные, так и в воздухе - в последние дни мы уже видели усиление ударов аэродонамическими и аэробаллистическими средствами поражения по территории Украины", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.
Смотрите видео, в котором Снегирев рассказал о планах России на Сумскую область:
Наступление РФ в Сумской области – новости по теме:
Как сообщал Главред, оккупационные войска России начали наступательные действия в Сумской области. По данным местных властей, враг захватил населенные пункты Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка. По информации DeepState, также россияне оккупировали Владимировку. Бои продолжаются.
В Сумской области идут тяжелые бои, сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Кроме того, враг атакует ракетами, "Шахедами", и насыщает поле боя дронами.
Ситуация в Сумской области, особенно в районах населенных пунктов Юнаковской и Хотинской общин – непростая, рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Штурмовые группы противника пытаются проникнуть вглубь территории Украины.
Другие новости:
- Трамп примет решение по переговорам Украины и России: в США назвали сроки
- Новые цели: в ISW назвали 5 областей Украины, которые хочет оккупировать РФ
- Двигался в сторону Крыма: военный поезд оккупантов взорвали, детали от ГУР
Кто такой Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред