Через сутки после обстрела: посольство США осудило российский удар по Киеву

В дипломатическом учреждении заявили, что российский обстрел "противоречит призыву" президента Штатов Дональда Трампа остановить убийства.

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В посольстве США отреагировали на вражескую атаку по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Вкратце:

17 июня столица Украины пережила массированную атаку РФ

Вражеская атака унесла жизни более 20 человек

Посольство США в Украине наконец отреагировало на атаку по Киеву

В ночь на 17 июня, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Под прицел врага попала столица, где в результате вражеского удара погибли более 20 человек. Посольство США в Украине через сутки после обстрела отреагировало на российскую атаку по Киеву. Соответствующее сообщение опубликовали в X (Twitter).

Американские дипломаты присоединились ко Дню траура по жертвам российского удара по Киеву 17 июня. Они уточнили, что среди погибших - гражданин США, а среди более 130 раненых есть дети.

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В посольстве заявили, что российская атака противоречит призывам президента США Дональда Трампа.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Это бессмысленное нападение противоречит призыву Президента Трампа остановить убийства и положить конец войне", - говорится в сообщении.

Напомним, в ООН сообщали, что недавняя атака на Киев, вероятно, является самой смертоносной за последний почти год.

Упомянуто, что примерно столько же погибших в Киеве последний раз было в результате атаки 8 июля 2024 года. Тогда, согласно обнародованным данным, из-за обстрела погибли 32 человека, еще 85 человек получили ранения.

Какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удар РФ по Киеву 17 июня - последние новости

Как писал Главред, во время российской атаки в ночь на 17 июня 27 локаций в разных районах Киева оказались под вражеским огнем. Под удар попали жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что враг ударил ракетой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей.

Позже мэр Киева Виталий Кличко заявил, что страна-агрессор Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.

По состоянию на 12:00 18 июня только в Соломенском районе Киева в результате удара российской ракеты погиб 21 человек. Спасательная операция продолжается.

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Что такое посольство США в Украине? Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине - дипломатическое учреждение США в Киеве, открытое с 23 января 1992 года. С мая 2022 года посол Бринк была назначена президентом Байденом на должность Посла США в Украине, пишет Википедия.

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