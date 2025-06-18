"Взять на понт" американцев: может ли РФ захватить Украину до Днепра

Тарас Загородний оценил планы Кремля и объяснил информационную политику Офиса президента.

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У РФ на самом деле есть план отрезать Украину от моря, считает Тарас Загородний / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Вы узнаете:

Есть ли у РФ планы отрезать Украину от моря

В чем истинная цель заявлений ОП об агрессивных планах Кремля

В Офисе президента Украины заявили, что страна-агрессор РФ в 2026 году планирует захватить всю левобережную Украину, до Днепра. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний проанализировал это заявление и сказал, способна ли Россия реализовать подобный план.

Во-первых, Загородний призвал обратить внимание на то, что заявление ОП было озвучено в посольстве Украины в Вашингтоне.

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"Вот! Это называется "взять на понт" американцев. Это заявление было сделано для американцев, чтобы они почувствовали, что такое второй Афганистан. Это намек на то, что США будут тоже в этом виноваты. Президент об этом не заявлял для украинской аудитории, потому эта информация была не для нас", - сказал Загородний в интервью Главреду.

По его словам, цель этого заявления в Вашингтоне состояла в том, чтобы "заставить американцев шустрее бегать и выделать больше денег Украине".

В то же время эксперт считает, что у России на самом деле есть план отрезать Украину от моря.

"Украина должна это осознавать, но использовать то, что можно, в своих интересах", - сказал он.

Смотрите видео - Интервью Тараса Загороднего Главреду:

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией. По его словам, юго-восточная Европа, Украина является одной из главных целей России для провоцирования хаоса.

В конце мая Зеленский выразил надежду, что в 2026 году война уже закончится.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, что слова Владимира Зеленского о возможном завершении войны до июня 2026 года не стоит воспринимать как точный дедлайн. Президент имел в виду усиление санкционного давления, которое способно за год серьезно подорвать способность России финансировать войну.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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