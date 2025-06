ВСУ могут заставить Путина сесть за стол переговоров, но есть нюанс - ISW

Ключевые тезисы:

Западная военная помощь для Украины, особенно от США, остается ключевой. Именно с ней ВСУ смогут достигать решительных успехов на фронте и заставить российского диктатора Владимира Путина пересмотреть его теорию победы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что сокращение американской военной помощи для Украины не приведет ни к устойчивому миру в стране, ни к тому, что Путин пересмотрит свою теорию победы.

По словам аналитиков, теория победы главы Кремля заключается в том, что российская армия способна поддерживать медленное, постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские войска могут обороняться, и дольше, чем Запад будет готов поддерживать Украину.

В ISW также отмечают, что успехи на поле боя, которые меняют расчеты Путина, заставили бы Россию перейти к конструктивным переговорам для обеспечения мирного урегулирования войны.

"Зато сокращение американской помощи Украине несет риск предоставления России еще больших преимуществ на фронте. Это также может подбодрить Путина к продолжению войны, укрепляя его убеждение, что РФ способна завоевать Украину. А это противоречит заявленной цели президента США Дональда Трампа по обеспечению длительного мира в Украине", - подытожили аналитики.

Как сообщал Главред, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что в итоговой декларации саммита НАТО, который состоится в конце июня в Гааге, будет четко прописан вопрос военной поддержки Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Международные партнеры Украины обязались в этом году выделить на помощь в сфере безопасности больше средств, чем было выделено в предыдущие годы полномасштабной войны РФ против Украины.

Кроме того, Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи Украине. В частности, новый пакет предусматривает поставку 100 000 дронов для Сил обороны Украины до конца 2025 года - в десять раз больше, чем в прошлом году, с рекордным финансированием в 350 млн фунтов стерлингов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.