ВСУ могут заставить Путина сесть за стол переговоров, но есть нюанс - ISW

Аналитики рассказали о "теории победы" Путина.

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Важность военной помощи / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 4 отдельная танковая бригада

Ключевые тезисы:

ВСУ могут достичь успехов на фронте, если будут получать военную помощь

Успехи ВСУ на поле боя могли бы изменить расчеты Путина

Сокращение помощи США несет риск предоставления России еще больших преимуществ

Западная военная помощь для Украины, особенно от США, остается ключевой. Именно с ней ВСУ смогут достигать решительных успехов на фронте и заставить российского диктатора Владимира Путина пересмотреть его теорию победы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что сокращение американской военной помощи для Украины не приведет ни к устойчивому миру в стране, ни к тому, что Путин пересмотрит свою теорию победы.

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По словам аналитиков, теория победы главы Кремля заключается в том, что российская армия способна поддерживать медленное, постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские войска могут обороняться, и дольше, чем Запад будет готов поддерживать Украину.

"Институт изучения войны продолжает считать, что западная военная помощь - особенно та, которую могут быстро и масштабно предоставить только Соединенные Штаты, - остается ключевой для того, чтобы украинские силы могли достигать решительных успехов на фронте и заставляли Путина пересмотреть свою теорию победы", - говорится в сообщении.

В ISW также отмечают, что успехи на поле боя, которые меняют расчеты Путина, заставили бы Россию перейти к конструктивным переговорам для обеспечения мирного урегулирования войны.

"Зато сокращение американской помощи Украине несет риск предоставления России еще больших преимуществ на фронте. Это также может подбодрить Путина к продолжению войны, укрепляя его убеждение, что РФ способна завоевать Украину. А это противоречит заявленной цели президента США Дональда Трампа по обеспечению длительного мира в Украине", - подытожили аналитики.

Помощь США / Инфографика: Главред

Военная помощь - последние новости

Как сообщал Главред, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что в итоговой декларации саммита НАТО, который состоится в конце июня в Гааге, будет четко прописан вопрос военной поддержки Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Международные партнеры Украины обязались в этом году выделить на помощь в сфере безопасности больше средств, чем было выделено в предыдущие годы полномасштабной войны РФ против Украины.

Кроме того, Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи Украине. В частности, новый пакет предусматривает поставку 100 000 дронов для Сил обороны Украины до конца 2025 года - в десять раз больше, чем в прошлом году, с рекордным финансированием в 350 млн фунтов стерлингов.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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