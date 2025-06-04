В 2025 году военная помощь Украине превысит показатели прошлых лет - Минобороны

Умеров благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину.

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Помощь Украине превысит показатели прошлых лет / коллаж: Главред, фото: t.me/ministry_of_defense_uaП

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Умеров подвел итоги встречи в формате "Рамштайн"

Партнеры Украины объявили о новых пакетах помощи

Международные партнеры Украины обязались в нынешнем году выделить на помощь в сфере безопасности больше средств, чем было выделено в предыдущие годы полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в Telegram по итогам 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн").

Умеров отметил, что сегодняшнее заседание стало очередным подтверждением, что партнеры остаются надежными и решительными в поддержке Украины.

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"Имеем значительные результаты - в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны", - подчеркнул Умеров.

В частности, он уточнил, что по итогам встречи партнеры Украины объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки.

Во-первых, Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тыс дронов в 2025 году.

"В общем, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины", - отметил министр обороны.

Во-вторых, Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро, а Бундестаг уже утвердил это решение. В частности, в пакет входит финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, а также - передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

В-третьих, Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро.

"В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны", - сообщил Умеров.

В-четвертых, Бельгия объявила долгосрочную инициативу: ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года. Также состоится передача противоминного корабля.

В-пятых, Норвегия выделяет 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, а также - 50 млн долларов в фонд NSATU Trust Fund.

В-шестых, Канада выделяет 45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.

И в-седьмых, Швеция выделяет 440 млн евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.

Умеров благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину.

Отдельно, как сообщил министр обороны на пресс-конференции после заседания в формате "Рамштайн", Украина получила предложение от некоторых ближайших партнеров, которые предоставляют миллиарды на военную поддержку Украины, строят совместные производства с Украиной и покупают у украинской промышленности оружие для украинских нужд. Это предложение предусматривает строительство украинскими компаниями заводов на территории этих стран для производства их передовых изделий.

"Наши партнеры сказали, что они готовы полностью заплатить за все производство на этих заводах и что наши партнеры выделят даже больше средств для этого. Мы согласились, что продукты, произведенные по украинской лицензии за рубежом, попадут в Украину", - сказал Умеров.

Также Умеров отметил, что украинские возможности по производству дронов достигают до 10 млн дронов, и это стоит Украине 11 млрд долларов. Украина инвестирует до 5 млрд долларов и дефицит составляет 6 млрд долларов. С этим вопросом по покрытию расходов он обратился к Контактной группе.

Инфографика: Главред

Заседание "Рамштайн" - что известно

Как сообщал Главред, 11 апреля на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-27"), которое созвали Великобритания и Германия, участники коалиции обязались выделить более 21 миллиарда евро на военную помощь для украинских защитников.

12 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина получила "мощные пакеты помощи" по результатам заседания Координационной группы по вопросам обороны Украины. Западные партнеры уже работают над форматом миротворческой миссии для Украины.

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Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" – это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись в целях синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой – оно проходило на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", переходящего от индивидуальных решений к коалиционному формату посредством Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

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