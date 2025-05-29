Новое заседание в формате 'Рамштайн': названы дата и место проведения

Пока не известно, будут ли присутствовать представители США.

https://glavred.info/world/novoe-zasedanie-v-formate-ramshtayn-nazvany-data-i-mesto-provedeniya-10668794.html Ссылка скопирована

Новое заседание "Рамштайн" / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Кратко:

Заседание "Рамштайн" состоится 4 июня

Его проведут Великобритания и Германия

Новое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 4 июня в штаб-квартире НАТО. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"В среду, 4 июня 2025 года, Великобритания и Германия проведут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", - говорится в заявлении. видео дня

В то же время, не сообщается, будут ли среди участников "Рамштайна" представители США.

Заседание "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Заседание "Рамштайн" - что известно

Как сообщал Главред, 11 апреля на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-27"), которое созвали Великобритания и Германия, участники коалиции обязались выделить более 21 миллиарда евро на военную помощь для украинских защитников.

12 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина получила "мощные пакеты помощи" по результатам заседания Координационной группы по вопросам обороны Украины. Западные партнеры уже работают над форматом миротворческой миссии для Украины.

Читайте также:

Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред