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В Бундесвере назвали крайние сроки, когда РФ будет способна атаковать страны НАТО

Виталий Кирсанов
26 мая 2025, 10:21
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Глава немецкого генштаба приказал перевооружить армию из-за угрозы со стороны РФ.
Генинспектор Бундесвера установил дедлайн для подготовки к войне с РФ
Генинспектор Бундесвера установил дедлайн для подготовки к войне с РФ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Минобороны РФ, сайт Кремля

Вы узнаете:

  • Какое оружие в ФРГ должно быть приобретено в первую очередь
  • В каком году армия РФ будет готова на агрессию против территории НАТО

Глава оборонного ведомства Германии Карстен Брейер приказал полностью перевооружить немецкую армию к 2029 году, пишет Reuters, ссылаясь на соответствующую директиву.

Согласно оценкам Брейера и других чиновников, к этому времени Россия может восстановить свои силы в достаточной степени, чтобы атаковать территорию НАТО.

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Как отмечает издание, в директиве Брейер устанавливает приоритеты для оружия, которое должно быть приобретено или разработано в первую очередь. Среди них, в частности, укрепление ПВО Германии, в частности, с целью перехвата беспилотников.

Еще одним приоритетом является способность наносить глубокие точные удары, эффективно поражая цели на расстоянии более 500 километров (310 миль) и далеко за линией фронта.

Брейер настаивает на пополнении запасов боеприпасов Германии, и также приказывает Германии повысить целевые показатели по всем типам боеприпасов.

Другие приоритеты, перечисленные в документе, включают быстрое расширение возможностей Германии в области радиоэлектронной борьбы и создание устойчивой системы "наступательных и оборонительных возможностей" в космосе.

Ранее командующий армией Альфонс Майс сказал, что масштабная социальная и промышленная мобилизация России свидетельствует о том, что российские силы быстро набирают огневую мощь.

"С 2029 года, самое позднее, российские силы будут способны на обычную агрессию против территории НАТО в больших масштабах. Но они могут начать испытывать нас гораздо раньше", - сказал он.

Война России и НАТО - прогнозы

Как сообщал Главред, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что страна-агрессор РФ не настроена на мир, наоборот, она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки. Экономика России находится в очень тяжелом состоянии, но для финального рывка Кремль еще может сконцентрировать ресурсы.

Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

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