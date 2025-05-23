Экс-советник Трампа назвал условие нападения России на НАТО

Главное:
- Сейчас у РФ нет достаточной военной силы, чтобы начинать конфликт с НАТО
- Москве чрезвычайно нужен Сувалкский коридор
Если США решат не отвечать на агрессию президента РФ Владимира Путина в отношении стран Балтии или Польши, это может привести к ужасным последствиям. В частности, к нападению на Североатлантический Альянс. Об этом заявил, бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.
"Я считаю, что это было бы трагедией не только для страны, которая подверглась агрессии, но и для всего западного мира. Это продемонстрировало бы, что цель Советского Союза со времен холодной войны — расколоть Западный альянс — наконец осуществилась", — сказал Болтон в интервью LIGA.net.
Болтон уточнил, что сейчас у России нет достаточной военной силы, чтобы подвергаться конфликту с НАТО, однако Москве чрезвычайно нужен Сувалкский коридор, который дал бы Кремлю сухопутный доступ к Калининградской области, как это было во времена СССР.
По словам экс-советника Трампа, как только США решат не отвечать на агрессию против государства-члена НАТО, будет отменено положение пятой статьи о том, что нападение на одного члена Альянса приравнивается к нападению на всех.
"Это фактически будет означать конец НАТО", — подчеркнул Болтон.
Война России и НАТО - прогнозы
Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.
"Ему [Путину] нужна "движуха", вот он и может устроить ее в одной из стран НАТО. Причем он может прибегнуть к таким действиям не только в отношении стран Балтии или Польши, но и в отношении стран Скандинавии, Швеции и Финляндии", - считает Коваленко.
Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что страна-агрессор РФ не настроена на мир, наоборот, она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки. Экономика России находится в очень тяжелом состоянии, но для финального рывка Кремль еще может сконцентрировать ресурсы.
Журналист, писатель и публицист Александр Сотник заявил, что Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова.
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