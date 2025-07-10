Ясно дали РФ понять: одна из стран НАТО готова отправить войска в Украину

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- Британия готова отправить войска в Украину
- Войска могут отправиться для контроля за перемирием
Великобритания выразила готовность отправить своих военнослужащих в Украину с целью поддержки и обеспечения режима прекращения огня в противостоянии с Россией. О такой позиции британского правительства сообщил министр обороны Джон Хили, передает Express.co.uk.
"Премьер-министр (Британии - ред.) всегда ясно давал понять, что готов отправить войска в Украину для укрепления режима прекращения огня", - заявил Хили.видео дня
По предварительным планам, основная нагрузка по формированию военной миссии возлагается на Францию и Великобританию, однако эффективность ее реализации также нуждается в поддержке со стороны Соединенных Штатов.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Великобритания отказалась от идеи введения миротворческого контингента в Украину из-за отсутствия поддержки со стороны президента США Дональда Трампа. Впрочем, заявление министра обороны свидетельствует о том, что официальный Лондон все еще рассматривает этот вариант.
Кроме того, Джон Хили сообщил о создании объединенного военного контингента численностью в 50 тысяч человек для усиления обороны Европы. По его словам, Великобритания и Франция работают над укреплением двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.
Также министр отметил, что на франко-британском саммите будут обсуждаться совместные действия по реагированию на "экстремальные угрозы", которые возникают перед европейскими странами.
Инициативы "коалиции решительных" в отношении Украины - что известно
Как сообщал Главред, недавно в телефонном разговоре премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили прогресс в рамках "коалиции решительных". Речь шла о планах по размещению военного контингента в Украине.
Также коалиция лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины поставила РФ жесткий ультиматум. По их словам, прекращение боевых действий должно охватывать все сферы - сушу, воздух и море.
Кроме этого, сообщалось, Бельгия отправит войска в Украину в составе "коалиции решительных". Произойдет это сразу после достижения договоренности о прекращении огня.
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Об источнике: Express.co.uk
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