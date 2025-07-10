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Ясно дали РФ понять: одна из стран НАТО готова отправить войска в Украину

Даяна Швец
10 июля 2025, 15:20
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Это станет частью более широкой международной инициативы под названием "коалиция решительных".
Войска НАТО, ВСУ
Лондон готовит военную миссию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/USNATO

Главное:

  • Британия готова отправить войска в Украину
  • Войска могут отправиться для контроля за перемирием

Великобритания выразила готовность отправить своих военнослужащих в Украину с целью поддержки и обеспечения режима прекращения огня в противостоянии с Россией. О такой позиции британского правительства сообщил министр обороны Джон Хили, передает Express.co.uk.

"Премьер-министр (Британии - ред.) всегда ясно давал понять, что готов отправить войска в Украину для укрепления режима прекращения огня", - заявил Хили.

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По предварительным планам, основная нагрузка по формированию военной миссии возлагается на Францию и Великобританию, однако эффективность ее реализации также нуждается в поддержке со стороны Соединенных Штатов.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Великобритания отказалась от идеи введения миротворческого контингента в Украину из-за отсутствия поддержки со стороны президента США Дональда Трампа. Впрочем, заявление министра обороны свидетельствует о том, что официальный Лондон все еще рассматривает этот вариант.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
​ Численность войск стран НАТО / Инфографика: Главред ​

Кроме того, Джон Хили сообщил о создании объединенного военного контингента численностью в 50 тысяч человек для усиления обороны Европы. По его словам, Великобритания и Франция работают над укреплением двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Также министр отметил, что на франко-британском саммите будут обсуждаться совместные действия по реагированию на "экстремальные угрозы", которые возникают перед европейскими странами.

Инициативы "коалиции решительных" в отношении Украины - что известно

Как сообщал Главред, недавно в телефонном разговоре премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили прогресс в рамках "коалиции решительных". Речь шла о планах по размещению военного контингента в Украине.

Также коалиция лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины поставила РФ жесткий ультиматум. По их словам, прекращение боевых действий должно охватывать все сферы - сушу, воздух и море.

Кроме этого, сообщалось, Бельгия отправит войска в Украину в составе "коалиции решительных". Произойдет это сразу после достижения договоренности о прекращении огня.

Больше новостей об отправке войск в Украину:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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