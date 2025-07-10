Чехия заявила об атаке со стороны РФ: на какой коварный шаг решился Путин

О чем пишет The Guardian:
- Россия и Китай активизировали шпионаж в Чехии
- РФ вербует людей через Telegram для диверсий
Чешская служба безопасности объявила 2024 год одним из самых угрожающих для национальной безопасности страны из-за активизации деятельности Российской Федерации. В центре внимания: кибератаки, распространение фейковых новостей, шпионская деятельность и акты саботажа. Об этом сообщил глава чешской разведки BIS Михал Куделка, передает The Guardian.
В ежегодном отчете, обнародованном чешской спецслужбой, указано, что РФ стремится восстановить широкую агентурную сеть на территории Чехии, используя дипломатическое прикрытие, прежде всего сотрудников посольства в Праге.
В документе уточняется, что вражеские структуры применяют как непосредственных агентов, так и завербованных лиц, которые не имеют очевидной связи с Россией. В качестве примера приводится случай с гражданином Беларуси, который искал убежища. Ему платили криптовалютой за размещение пророссийских материалов.
Отдельное внимание Кремль уделял привлечению людей из стран за пределами Европейского Союза, которые находятся в трудном экономическом положении. Для этого активно использовались онлайн-ресурсы, включая Telegram. В BIS отметили, что во многих случаях такие люди даже не догадывались, что выполняют задания российских спецслужб.
"Их привлекают ко всему - от перевозки людей или пакетов до съемки стратегических объектов и поджогов", - указано в документе.
В документе также упоминается пример поджога автобусного депо в Праге. Следствие установило, что этот инцидент был организован гражданином Колумбии, которого привлекли к выполнению задания через интернет.
Кроме России, в отчете фигурирует и Китай. Чешская разведка отмечает попытки Пекина влиять на внешнеполитические решения Чехии, в частности на сотрудничество с Тайванем. Также китайские власти пытаются минимизировать упоминания о нарушениях прав человека.
Вероятный план нападения РФ на страны НАТО - что известно
Главред писал о том, что из-за угрозы со стороны РФ до 2028 года модернизирует свою армию Германия. Аналитики считают, что Россия может быть готова атаковать территорию НАТО с 2029 года.
Также обновляет план обороны и Британия. The Telegraph предупреждал, что страна активно готовится к нападению РФ. Рассматриваются военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий.
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Об источнике: The Guardian
"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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