Чехия заявила об атаке со стороны РФ: на какой коварный шаг решился Путин

Россия пытается восстановить свою шпионскую сеть в Чехии, отмечает издание.

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Как Россия действует в Чехии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

О чем пишет The Guardian:

Россия и Китай активизировали шпионаж в Чехии

РФ вербует людей через Telegram для диверсий

Чешская служба безопасности объявила 2024 год одним из самых угрожающих для национальной безопасности страны из-за активизации деятельности Российской Федерации. В центре внимания: кибератаки, распространение фейковых новостей, шпионская деятельность и акты саботажа. Об этом сообщил глава чешской разведки BIS Михал Куделка, передает The Guardian.

В ежегодном отчете, обнародованном чешской спецслужбой, указано, что РФ стремится восстановить широкую агентурную сеть на территории Чехии, используя дипломатическое прикрытие, прежде всего сотрудников посольства в Праге.

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​ Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред ​

В документе уточняется, что вражеские структуры применяют как непосредственных агентов, так и завербованных лиц, которые не имеют очевидной связи с Россией. В качестве примера приводится случай с гражданином Беларуси, который искал убежища. Ему платили криптовалютой за размещение пророссийских материалов.

Отдельное внимание Кремль уделял привлечению людей из стран за пределами Европейского Союза, которые находятся в трудном экономическом положении. Для этого активно использовались онлайн-ресурсы, включая Telegram. В BIS отметили, что во многих случаях такие люди даже не догадывались, что выполняют задания российских спецслужб.

"Их привлекают ко всему - от перевозки людей или пакетов до съемки стратегических объектов и поджогов", - указано в документе.

В документе также упоминается пример поджога автобусного депо в Праге. Следствие установило, что этот инцидент был организован гражданином Колумбии, которого привлекли к выполнению задания через интернет.

Кроме России, в отчете фигурирует и Китай. Чешская разведка отмечает попытки Пекина влиять на внешнеполитические решения Чехии, в частности на сотрудничество с Тайванем. Также китайские власти пытаются минимизировать упоминания о нарушениях прав человека.

Вероятный план нападения РФ на страны НАТО - что известно

Главред писал о том, что из-за угрозы со стороны РФ до 2028 года модернизирует свою армию Германия. Аналитики считают, что Россия может быть готова атаковать территорию НАТО с 2029 года.

Также обновляет план обороны и Британия. The Telegraph предупреждал, что страна активно готовится к нападению РФ. Рассматриваются военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий.

Кроме этого, в СНБО раскрыли два сценария нападения РФ на ЕС. Андрей Коваленко считает, что самостоятельно РФ не способна начать масштабное вторжение в страны ЕС, поэтому к армии Путина могут присоединиться войска КНДР и Ирана

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Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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