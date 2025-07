Путин не боится Трампа и верит в прорыв на фронте в ближайшее время - NYT

Кратко:

Кремль не воспринимает серьезно призывы президента США Дональда Трампа к прекращению войны в Украине. Лидер РФ Владимир Путин убежден в способности российской армии прорвать украинскую оборону и достичь перелома на фронте в ближайшее время. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, приближенные к российским властям.

По словам двух источников, близких к Кремлю, российский диктатор убежден, что преимущество России на поле боя усиливается и верит, что украинская оборона может упасть в ближайшие месяцы. Кроме этого, Путин считает невозможным прекращение боевых действий без значительных уступок со стороны Украины.

В то же время очевидное изменение риторики Дональда Трампа - от комплиментов в адрес Путина до открытого недовольства - практически не вызывает беспокойства в Кремле. Представитель Кремля Дмитрий Песков прямо заявил, что Москва "относится к этому спокойно".

"Мы ожидаем продолжения нашего диалога с Вашингтоном и наших усилий по восстановлению наших серьезно нарушенных двусторонних отношений", - сказал Песков.

Инсайдеры добавляют, что Путин был готов к тому, что терпение Трампа может иссякнуть. Он осознает, что Трамп потенциально может ввести новые санкции против России после шестимесячной паузы во время его президентства. Тем не менее, на данный момент новые санкции остаются больше риторикой, а вопрос об усилении американской военной поддержки Украины пока не обсуждается.

"Если нет растущих расходов, почему он (Путин) должен менять свое поведение?" - отметил эксперт по вопросам России в Немецком совете по международным отношениям Стефан Майстер.

В целом, по словам источников, Путин доволен текущим взаимодействием с Трампом. Возобновление прямых переговоров между лидерами России и США стало для Кремля прорывом, положив конец трехлетней дипломатической изоляции Москвы.

Как сообщал Главред, 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, чтоглава Кремля постоянно произносит бессмысленные фразы, которые "красиво звучат, но не имеют смысла". В связи с неприемлемым поведением Владимира Путина, Трамп одобрил поставки Украине части оборонного вооружения.

В то же время, по информации WSJ, Трамп рассматривает возможность передачи Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot для усиления защиты от российских атак.

Однако в вопросе военной помощи не обошлось без споров в администрации. Министр обороны США Пит Гегсет без согласования с Белым домом приостановил военную помощь Украине. Это уже второе такое решение с его стороны - предыдущее в феврале было оперативно отменено.

Читайте также:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.