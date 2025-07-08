США сделают 'разумный шаг', чтобы заставить Путина прекратить войну: известна дата

Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич назвал инициативу "разумным шагом давления" и отметил, что терпение американцев не безгранично.

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Конгресс США готовит "адские" санкции против России / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с YouTube, facebook.com/WhiteHouse

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9 июля Конгресс США рассмотрит законопроект об усилении санкций против России

Законопроект должен заставить Кремль согласиться на прекращение огня в Украине

Документ уже поддержали 85 сенаторов, их количество растет

Законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России рассмотрят в Конгрессе США 9 июля. Документ станет четким и мощным сигналом для Кремля. Об этом сообщил бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич.

"Важный законопроект сенатора Линдси Грэма по усилению санкций против России будет рассмотрен в среду. Это очень важный законопроект, который станет весомым сигналом для Путина о том, что разговоры и убийства - это проигрышная стратегия", - подчеркнул он. видео дня

Гингрич подчеркнул, что американское общество не намерено бесконечно мириться с действиями российского диктатора, особенно в условиях продолжения агрессии против Украины. Законодательная инициатива сенатора Грема, по словам Гингрича, является логичным и взвешенным шагом в цепи мер, направленных на усиление давления на Россию.

"Американский народ будет терпеть ложь диктатора-убийцы лишь ограниченное время. Законопроект сенатора Грэма - это разумный следующий шаг в давлении на Путина, чтобы он согласился на прекращение огня в Украине", - добавил он.

Законопроект Грэма

Сенатор США Линдси Грэм выступил с решительным заявлением о необходимости усиления давления на Россию. Он высоко оценил действия президента Дональда Трампа, направленные на остановку кровопролития, но подчеркнул, что для успеха нужны надежные партнеры, готовые прилагать совместные усилия.

"Я очень ценю усилия президента Трампа, направленные на прекращение кровопролития в Украине, но для этого нужны партнеры, которые готовы это сделать. Украина согласилась на прекращение огня и все просьбы о встречах, тогда как Путин продолжает игнорировать мирные усилия. Пришло время предоставить президенту Трампу больше инструментов для прекращения войны", - отметил он.

По его словам, Сенат готовит двухпартийный законопроект, который предусматривает введение новых санкций и тарифов против стран, поддерживающих военную машину Путина. Особенностью законопроекта станет механизм президентского отказа от санкций.

"Законопроект будет содержать президентский отказ от санкций, чтобы предоставить президенту Трампу максимальное влияние. Этот законопроект имеет 85 соавторов, и их количество растет. Пришло время прекратить это кровопролитие", - добавил Грэм.

Санкции США против РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 25 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп пока не спешит вводить новые санкции против России. Белый дом ожидает возможности диалога с Москвой по прекращению огня в Украине. По словам Рубио, жесткие санкции могут перекрыть путь к переговорам.

Однако 29 июня Дональд Трамп пересмотрел свою позицию относительно санкций против России и поддержал законопроект сенатора Линдси Грэма о 500% пошлине на импорт из стран, покупающих российскую нефть. Документ направлен против Китая, Индии и других, чтобы остановить поддержку военной машины Путина.

Кроме этого, администрация Дональда Трампа при отмене части санкций против Сирии случайно вывела из-под ограничений ряд российских компаний и лиц, среди которых - "Рособоронэкспорт", банки и бизнесмены, связанные с режимом Асада.

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О персоне: Линдси Грэм Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

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