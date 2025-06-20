Почему санкции не работают мгновенно: Кислица раскрыл неожиданные детали

Украина призывает усилить давление на РФ, потому что медленные санкции не останавливают финансирование войны.

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Замглавы МИД предупредил, что рост цен на нефть играет на пользу Кремлю / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

О главном:

Санкции должны подрывать финансирование войны

Ближний Восток отвлекает внимание Запада от помощи Украине

Россия использует западные компоненты в оружии против Украины

Россия использует переговоры в Стамбуле как инструмент затягивания санкционного давления со стороны США. Сейчас эта тактика работает, ведь новые ограничения вводятся медленно, а геополитическое напряжение только усложняет ситуацию для Украины.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который также был членом украинской делегации на переговорах в Стамбуле.

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Он подчеркнул, что Киев должен продолжать активную работу с партнерами над усилением антироссийских санкций:

"Санкции должны усиливаться, и санкции должны быть такими, которые сделают невозможным со временем - потому что мгновенно это сделать невозможно - финансирование войны в Российской Федерации. Или в значительной степени подорвать это финансирование. Эти санкции должны касаться как теневого флота, так и понижения предельной цены нефти", - пояснил он.

Кислица отметил, что вопрос санкций стал еще более актуальным из-за обострения на Ближнем Востоке, что повлекло рост цен на энергоносители:

"Так же не помогает ситуация и на Ближнем Востоке, потому что в первые часы после нанесения Израилем ударов по Ирану цены на нефть выросли на 13-14%. В том числе на российскую. Будет ли это носить устойчивый характер, трудно сказать и до сих пор", - отметил дипломат.

Кроме того, по мнению Кислицы, есть еще ряд санкций, которые должны быть направлены на финансовый сектор РФ, в частности вывод дополнительных российских банков из системы SWIFT. А также - на прекращение использования западных комплектующих в российском вооружении:

"Также есть огромная проблема - это проблема наличия в оружии и системах, которые используются Российской Федерацией против нас, компонентов третьих сторон, в том числе и западных стран", - добавил он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Кислица также напомнил, что санкции не дают мгновенного эффекта: "То, что санкции принимаются медленно и такими волнами, не помогает нам", - констатировал он.

Санкции против России - новости по теме

Как сообщал Главред, Путину рекомендуют готовиться к жестким санкциям - был четкий сигнал из Берлина. Мировые лидеры будут давить на Путина, чтобы он сел за стол переговоров.

Также ранее сообщалось, что на Мерца "набросились" за невыполнение обещаний по санкциям. Президент Литвы подчеркнул, что Москва представляет угрозу для всей Европы.

Кроме того, Европа сейчас созревает к тому, чтобы повлиять на Словакию и Венгрию и заставить их поддержать санкции против страны-агрессора России.

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Кто такой Сергей Кислица Сергей Кислица - украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (с 20 февраля 2020 года). Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

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